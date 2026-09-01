BGFIBank Gabon : perturbations temporaires sur les retraits au guichet

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La Direction Générale de BGFIBank Gabon vous informe que pour des raisons de maintenance, les services de Retraits aux Guichets pourraient connaître des perturbations temporaires.

Notre équipe technique est à pied d’œuvre pour assurer un retour à la normale dans les plus brefs délais.

Pendant cette période, nous vous invitons à privilégier nos services de banque à distance (BGFIMobile, BGFIOnline, BGFICash Management), nos GAB, ainsi que nos terminaux de paiement électronique (TPE), pour réaliser vos opérations.

La Direction Générale présente ses excuses pour la gêne occasionnée et vous remercie pour votre compréhension.

Fait à Libreville, le 1ᵉʳ septembre 2026