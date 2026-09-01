Gabon : détenu depuis près de 40 ans, Mba Nteme sollicite la grâce présidentielle

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Détenu depuis 1987, Mba Nteme atteindra près de 40 ans de détention en 2027. Dans une publication parue le samedi 29 août, le média en ligne Youbi Infos Médias rapporte que le prisonnier solliciterait une grâce présidentielle et souhaiterait rencontrer le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, afin de lui exposer sa situation.

À l’occasion d’un séjour privé, le journaliste de Youbi Infos Médias s’est immergé au sein de la prison centrale de Libreville, où il a pu s’entretenir avec Mba Nteme. Considéré comme l’un des plus anciens détenus du milieu carcéral gabonais, ce dernier a exprimé son désir de s’adresser directement au chef de l’État : « Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, je veux vous rencontrer en tête-à-tête », aurait-il déclaré.

Une contestation ferme des accusations

Par ailleurs, Mba Nteme affirme ne pas comprendre le maintien de sa détention après tant d’années : « Je ne comprends toujours pas pourquoi, après 40 ans de prison, je suis toujours enfermé alors qu’il y a eu plusieurs grâces présidentielles », s’interroge-t-il.

Le détenu rejette également les accusations de cannibalisme qui lui sont imputées, assurant n’avoir « jamais mangé personne ». Selon ses propos, ces accusations découleraient d’un conflit avec un ancien général, survenu à la suite d’un décès dans son temple lors d’une initiation.

Mba Nteme dément aussi les rumeurs prétendant qu’il aurait fréquenté la présidence de la République sous le régime d’Omar Bongo, contestant ainsi le témoignage qui l’aurait situé dans les sous-sols du palais présidentiel. Enfin, il balaye l’idée selon laquelle il refuserait de sortir : « Qui peut refuser la liberté ? », a-t-il rétorqué.

Alors que le Gabon vient de célébrer la Journée de la Libération, marquant le coup de liberté du 30 août, le cas de Mba Nteme relance le débat sur le réexamen des peines de très longue durée. Reste à savoir si le chef de l’État et les autorités judiciaires donneront suite à cet appel.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire