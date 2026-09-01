Derniers articlesJUSTICE

Gabon : détenu depuis près de 40 ans, Mba Nteme sollicite la grâce présidentielle

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 1 septembre 2026 à 7h25min
2 155 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Théophile Mba Nteme, image prise en 1987 lors de son interpellation © D.R.
Ecouter l'article

Détenu depuis 1987, Mba Nteme atteindra près de 40 ans de détention en 2027. Dans une publication parue le samedi 29 août, le média en ligne Youbi Infos Médias rapporte que le prisonnier solliciterait une grâce présidentielle et souhaiterait rencontrer le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, afin de lui exposer sa situation.

À l’occasion d’un séjour privé, le journaliste de Youbi Infos Médias s’est immergé au sein de la prison centrale de Libreville, où il a pu s’entretenir avec Mba Nteme. Considéré comme l’un des plus anciens détenus du milieu carcéral gabonais, ce dernier a exprimé son désir de s’adresser directement au chef de l’État : « Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, je veux vous rencontrer en tête-à-tête », aurait-il déclaré.

Une contestation ferme des accusations

Par ailleurs, Mba Nteme affirme ne pas comprendre le maintien de sa détention après tant d’années : « Je ne comprends toujours pas pourquoi, après 40 ans de prison, je suis toujours enfermé alors qu’il y a eu plusieurs grâces présidentielles », s’interroge-t-il.

Le détenu rejette également les accusations de cannibalisme qui lui sont imputées, assurant n’avoir « jamais mangé personne ». Selon ses propos, ces accusations découleraient d’un conflit avec un ancien général, survenu à la suite d’un décès dans son temple lors d’une initiation.

Mba Nteme dément aussi les rumeurs prétendant qu’il aurait fréquenté la présidence de la République sous le régime d’Omar Bongo, contestant ainsi le témoignage qui l’aurait situé dans les sous-sols du palais présidentiel. Enfin, il balaye l’idée selon laquelle il refuserait de sortir : « Qui peut refuser la liberté ? », a-t-il rétorqué.

Alors que le Gabon vient de célébrer la Journée de la Libération, marquant le coup de liberté du 30 août, le cas de Mba Nteme relance le débat sur le réexamen des peines de très longue durée. Reste à savoir si le chef de l’État et les autorités judiciaires donneront suite à cet appel.

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 1 septembre 2026 à 7h25min
2 155 Temps de lecture 1 minute
Photo de Gabon Media Time

Gabon Media Time

Gabon Media Time est un site d'actualité dont le slogan est " A l'heure de l'info". Nous entendons réinventer l'actualité en ligne gabonaise et sous régionale.

Articles similaires

Gabon : ministres, militaires et magistrats dans le viseur d’Oligui Nguema

1 septembre 2026 à 9h43min

Collectif People, nouvelle signature de GOP !

1 septembre 2026 à 9h31min

États-Unis : 30 ans après, Keefe D reconnu coupable du meurte de 2pac !

1 septembre 2026 à 9h26min

Ligue des champions CAF : Mangasport entre en lice face à African Stars ce 5 septembre à Franceville

1 septembre 2026 à 9h17min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page