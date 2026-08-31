Plein Ciel : un nourrisson de 4 mois retrouvé mort dans un canal
Boundzanga Willy Frimer, un nourrisson de 4 mois, a été retrouvé mort ce lundi 31 août 2026 dans un canal, au quartier Plein Ciel, au lieu-dit Porte-Rouge, dans le 5ème arrondissement de Libreville. L’enfant aurait été enlevé dans la nuit de dimanche à lundi au domicile familial, avant que son corps ne soit retrouvé quelques heures plus tard.
La veille de la disparition, la grand-mère du nourrisson avait passé toute la journée à le garder, jusqu’au retour de la mère, rentrée de ses occupations aux alentours de 23 heures. Après lui avoir donné à manger, elle l’a couché avant de s’absenter quelques instants pour se soulager. À son retour, le bébé avait disparu.
Une nuit de recherches qui s’achève par une macabre découverte
Selon la grand-mère, des personnes auraient été aperçues aux abords du domicile au moment des faits. « Elle a aperçu des personnes cagoulées. Aussitôt, elle a lancé un cri pour alerter le voisinage. Mais, hélas, elles avaient déjà pris la fuite », rapporte-t-elle. Alertée par la disparition du nourrisson, la famille s’est immédiatement lancée à sa recherche durant toute la nuit. Des démarches ont également été entreprises auprès des commissariats situés à proximité.
« C’est le matin qu’on est venu nous annoncer qu’il y a un corps d’enfant qui flotte dans le canal. Voilà comment nous nous retrouvons là actuellement », poursuit la grand-mère. Présentes sur les lieux, les forces de police ont effectué les premières constatations avant d’emmener avec elles la grand-mère et la mère de l’enfant, qui devront être entendues dans le cadre de l’enquête.
Le procureur de la République, quant à lui, était absent des lieux du drame jusqu’au transport du corps vers une maison de pompes funèbres. Si les circonstances exactes de cette tragédie restent encore à déterminer, ce nouveau drame interpelle toutefois sur les cas d’infanticide de plus en plus récurrents dans le pays. Un phénomène sur lequel les autorités compétentes sont désormais attendues.
Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire
GMT TV
Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..
Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded
Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.
Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.