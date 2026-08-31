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Plein Ciel : un nourrisson de 4 mois retrouvé mort dans un canal

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 31 août 2026 à 18h08min
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Le corps du nourrisson retrouvé dans un canal à Plein ciel © GMT
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Boundzanga Willy Frimer, un nourrisson de 4 mois, a été retrouvé mort ce lundi 31 août 2026 dans un canal, au quartier Plein Ciel, au lieu-dit Porte-Rouge, dans le 5ème arrondissement de Libreville. L’enfant aurait été enlevé dans la nuit de dimanche à lundi au domicile familial, avant que son corps ne soit retrouvé quelques heures plus tard.

La veille de la disparition, la grand-mère du nourrisson avait passé toute la journée à le garder, jusqu’au retour de la mère, rentrée de ses occupations aux alentours de 23 heures. Après lui avoir donné à manger, elle l’a couché avant de s’absenter quelques instants pour se soulager. À son retour, le bébé avait disparu.

Une nuit de recherches qui s’achève par une macabre découverte

Selon la grand-mère, des personnes auraient été aperçues aux abords du domicile au moment des faits. « Elle a aperçu des personnes cagoulées. Aussitôt, elle a lancé un cri pour alerter le voisinage. Mais, hélas, elles avaient déjà pris la fuite », rapporte-t-elle. Alertée par la disparition du nourrisson, la famille s’est immédiatement lancée à sa recherche durant toute la nuit. Des démarches ont également été entreprises auprès des commissariats situés à proximité.

« C’est le matin qu’on est venu nous annoncer qu’il y a un corps d’enfant qui flotte dans le canal. Voilà comment nous nous retrouvons là actuellement », poursuit la grand-mère. Présentes sur les lieux, les forces de police ont effectué les premières constatations avant d’emmener avec elles la grand-mère et la mère de l’enfant, qui devront être entendues dans le cadre de l’enquête.

Le procureur de la République, quant à lui, était absent des lieux du drame jusqu’au transport du corps vers une maison de pompes funèbres. Si les circonstances exactes de cette tragédie restent encore à déterminer, ce nouveau drame interpelle toutefois sur les cas d’infanticide de plus en plus récurrents dans le pays. Un phénomène sur lequel les autorités compétentes sont désormais attendues.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire

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