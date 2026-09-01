Assemblée nationale : vers le retour des missions parlementaires de contrôle des chantiers

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La seconde session ordinaire de l’Assemblée nationale s’est ouverte ce 1er septembre 2026 à Libreville, en présence des membres du gouvernement, des responsables des institutions nationales, des représentants des organisations internationales et du corps diplomatique. Un moment solennel de la vie institutionnelle du pays, qui intervient quelques jours seulement après la célébration de la troisième édition de la fête de la Libération en marge de laquelle le chef de l’Etat a inauguré plusieurs infrastructures.

Dans son discours de rentrée, le président de l’Assemblée nationale, Michel Régis Onanga Ndiaye, a rappelé les responsabilités de la Représentation nationale. Légiférer, consentir l’impôt, contrôler l’action gouvernementale et évaluer les politiques publiques. Cette session dite budgétaire sera notamment consacrée à l’examen du projet de loi de finances 2027. L’annonce de la reprise prochaine des tournées parlementaires à travers le territoire national constitue l’un des principaux temps forts du discours.

Une Assemblée nationale moins passive

« Aussi, annonçons-nous ici et maintenant la reprise prochaine des tournées parlementaires à travers tout le territoire national », a ainsi déclaré le président de l’Assemblée nationale, rappelant qu’il « nous revient, Honorables Députés, mes chers Collègues, d’aller sur la réalité du terrain constater par nous-mêmes l’effectivité des travaux engagés et leur niveau d’exécution ». Ces missions permettront aux députés de vérifier directement l’effectivité des travaux engagés, leur niveau d’exécution et leur conformité avec les engagements pris et les crédits votés. Cette démarche devrait prolonger les rencontres effectuées durant l’intersession avec les populations dans les circonscriptions. Routes, santé, éducation, eau potable, électricité, logements et emploi figurent parmi les principales attentes recueillies. Le contrôle parlementaire entend ainsi rapprocher l’action de l’Assemblée nationale des réalités du terrain.

« Voter le budget, ce n’est pas donner un blanc-seing, mais confier une mission. Le Parlement a donc le devoir d’en contrôler l’exécution », a martelé Régis Onanga Ndiaye. L’Assemblée nationale entend accompagner les transformations engagées tout en vérifiant la qualité, les délais et l’impact des réalisations publiques. Le président de l’institution a également appelé les députés à exercer pleinement leur droit d’amendement et à veiller à une utilisation « utile, efficace et transparente » des ressources publiques. « Le Gouvernement gouverne. Le Parlement légifère, consent l’impôt, contrôle l’action gouvernementale et évalue les politiques publiques », a rappelé Michel Régis Onanga Ndiaye.