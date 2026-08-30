Gabon : le lancement de la CNT attendu à quelques jours de la rentrée

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À quelques jours de la rentrée scolaire 2026-2027, la Compagnie nationale de transport (CNT) doit entrer en service dans le Grand Libreville. La mise en place de cette nouvelle compagnie suscite des attentes chez les usagers, notamment sur le coût des déplacements, la régularité du service et la sécurité des passagers. Pour les populations, l’enjeu sera surtout de voir si cette nouvelle offre permettra d’améliorer concrètement leurs conditions de déplacement au quotidien.

Au-delà de la mise en circulation des bus annoncée pour le mois de septembre, la question des modalités pratiques du futur service interroge. En effet, le coût des abonnements figure parmi les principales attentes pour de nombreux ménages. « Si on connaît le coût de chaque forfait, alors ce sera une bonne initiative car nous en avons vraiment besoin », estime un citoyen. L’organisation du réseau et sa capacité à répondre aux besoins des populations seront également déterminantes pour juger de l’efficacité de la nouvelle compagnie.

Un service attendu sur le terrain

La fluidité des déplacements constitue une autre attente exprimée par les usagers. Certains espèrent notamment que la CNT permettra de réduire les difficultés rencontrées actuellement dans les zones d’arrêt et d’assurer une meilleure circulation des passagers. « On voit déjà dans la ville des panneaux qui indiquent les arrêts de la CNT. Mais on espère que ces espaces seront bien utilisés et que les passagers pourront y circuler sans encombre », explique un autre citoyen. En outre,la question de la sécurité est également soulevée, particulièrement pour les familles et les étudiants pour qui l’initiative pourrait contribuer à sécuriser les déplacements.

Pour son démarrage, la CNT prévoit 45 bus répartis sur huit lignes dans le Grand Libreville, avant une montée en puissance progressive du réseau. À terme, la compagnie doit exploiter 32 lignes urbaines et sept liaisons interurbaines. Le ticket urbain est annoncé à 200 FCFA, avec également des formules destinées aux élèves et aux étudiants. Reste désormais à savoir si ce dispositif parviendra à offrir un service suffisamment régulier, accessible et sécurisé pour répondre aux attentes des populations.