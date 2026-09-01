Gabon : vers la reprise des travaux de l’École des Métiers du Bois de Booué

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À l’occasion de la troisième Fête de la Libération célébrée ce 30 août 2026 à Makokou, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé son intention de relancer les travaux de l’École des Métiers du Bois de Booué. Une annonce particulièrement stratégique pour l’Ogooué-Ivindo, province à forte vocation forestière, où la question de la formation professionnelle apparaît indissociable de l’ambition nationale de développer davantage la transformation locale du bois et les emplois qui en découlent.

Au milieu de la longue liste des infrastructures réalisées ou engagées dans l’Ogooué-Ivindo, le chef de l’État a glissé une annonce qui dépasse le seul enjeu immobilier. « Je n’oublie pas de reprendre les travaux de l’École des Métiers du Bois de Booué », a-t-il déclaré. Le discours ne précise toutefois ni le calendrier de reprise du chantier, ni son niveau actuel d’exécution, ni les financements nécessaires à son achèvement. Autant d’éléments qui devront désormais être précisés pour donner corps à l’engagement présidentiel.

Former là où la ressource est exploitée

L’intérêt d’une École des Métiers du Bois à Booué tient d’abord à sa cohérence territoriale. Dans une province fortement associée à l’exploitation forestière, disposer localement d’un établissement spécialisé permettrait de rapprocher la formation des besoins d’un secteur susceptible de générer davantage d’emplois qualifiés.

L’enjeu est notamment de former des jeunes aux différents métiers liés à la transformation du bois plutôt que de cantonner les territoires forestiers à la seule fonction de zones d’exploitation. La montée en compétence de la main-d’œuvre locale peut ainsi devenir un levier pour renforcer l’employabilité des jeunes et favoriser l’émergence d’activités économiques autour de la ressource.

De l’exploitation à la création de valeur locale

La reprise annoncée pose surtout la question du modèle économique recherché pour les provinces productrices. Exploiter une ressource naturelle sans développer parallèlement les compétences permettant sa transformation réduit les possibilités de création de valeur sur le territoire où elle est prélevée. L’école pourrait donc constituer l’un des maillons d’une politique plus large associant formation, industrie et entrepreneuriat.

Encore faudra-t-il que les formations proposées correspondent effectivement aux besoins des entreprises et aux évolutions de la filière. L’efficacité d’un tel établissement dépendra autant de ses bâtiments que de ses équipements techniques, de ses formateurs, de ses programmes et de ses relations avec les opérateurs forestiers susceptibles d’accueillir les apprenants ou de les recruter.

Faire de Booué un bassin de compétences

Pour Booué, l’achèvement de cette école pourrait également contribuer à renforcer l’attractivité de la localité. Un établissement professionnel fonctionnel peut attirer des apprenants, créer des emplois, stimuler les services et surtout offrir aux jeunes de l’Ogooué-Ivindo une alternative au départ vers Libreville pour accéder à certaines formations spécialisées.

Après l’engagement formulé à Makokou, l’enjeu sera donc de transformer la reprise annoncée en chantier effectivement achevé, puis en établissement opérationnel. Dans une province riche de ses ressources forestières, l’École des Métiers du Bois de Booué aura surtout vocation à répondre à une équation essentielle : faire en sorte que la forêt ne produise pas seulement du bois, mais aussi des compétences, des métiers et davantage de valeur ajoutée au bénéfice des populations locales.