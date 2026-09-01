Rentrée scolaire 2026-2027 : les parents s’organisent 

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Le compte à rebours est lancé pour la rentrée scolaire 2026-2027. Pour les parents, l’heure est désormais aux préparatifs, avant la reprise des cours prévue le 7 septembre prochain. Ils multiplient les démarches afin de permettre à leurs enfants de reprendre le chemin de l’école dans les meilleures conditions.

Au marché Mont-Bouët, dans le troisième arrondissement de Libreville, l’engouement est de plus en plus marqué à l’approche de la rentrée des classes. Pour certains parents, les préparatifs commencent bien avant le jour J. « On n’est pas parent aujourd’hui. Du coup, on a pris l’habitude d’apprêter la rentrée scolaire de nos enfants avant même la période de la rentrée administrative. », a déclaré un parent venu faire ses achats.

Les inscriptions et les fournitures au cœur des préoccupations

Au-delà des achats, certaines initiatives permettent également à des parents de bénéficier de facilités. Des bons d’achat proposés par des commerces de fournitures scolaires constituent notamment une possibilité pour faciliter la préparation de la rentrée. Par ailleurs, les besoins restent nombreux à quelques jours de la reprise des cours. « Les préoccupations principales, c’est notamment l’achat des fournitures, les uniformes scolaires et puis peut-être les chaussures pour la rentrée scolaire », a affirmé un parent.

Si certains mettent un accent particulier sur ces différents articles, d’autres accordent d’abord une attention particulière aux démarches administratives liées à la scolarité. « Le plus important, c’est d’abord de pouvoir inscrire et réinscrire les enfants, car c’est le plus difficile à faire. Ce n’est qu’après qu’on verra pour le reste », a confié une maman. Les préparatifs scolaires constituent ainsi une étape importante avant le coup d’envoi du 7 septembre. Reste désormais à savoir si les enfants vont entamer cette nouvelle année en donnant le meilleur d’eux-mêmes, en retour des efforts consentis par leurs parents.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire