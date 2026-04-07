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« Racine» : la B. O explosive de la série Iboga Green !  

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 7 avril 2026 à 11h21min
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Cove de l'album Racine © D.R.
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La bande originale « Racine » , expansion de la série Iboga Green vient de sortir des inspirations sacrées pour le monde des mortels. Plus qu’un simple album, ce projet se présente comme une prolongation de l’univers narratif imaginé autour de la fiction urbaine. Inspirée de l’Afrique centrale et la diaspora, « Racine » est une œuvre musicale qui met en lumière une nouvelle génération d’artistes afro-urbains venus du continent et d’ailleurs. 

Portée par Sayns Davy, réalisateur de la série et Christopher Mboumba, à la druzctuon artist,la bande originale réunit des talents venus de plusieurs pays. Il s’agit du Gabon, du Cameroun, de la Guinée équatoriale et des Antilles À travers cette diversité, « Racine » veut faire entendre des voix montantes qui partagent des récits ancrés dans le quotidien, les ambitions et les tensions d’une jeunesse connectée à ses réalités sociales.

Une fresque musicale au cœur des réalités sociales

L’album aborde les thèmes tels que les choix de vie,les pièges de la rue, les rêves de réussite, mais aussi les difficultés sociales auxquelles font face de nombreux jeunes africains, ou en dehors. Rodzeng, Kameni, Yung Xav, Hardy Kaiser, RSK, Maroph, Smally King, Kayaman, Jae Maf, Otamp, Yvy Real, Charles X et Punxxsher figurent parmi les artistes mobilisés pour donner corps à cette création collective.

La bande originale de la série Iboga Green se distingue par son caractère visuel. En effet, plusieurs clips accompagnent la sortie de l’album et prolongent son univers. Au nombre de ces titres, «Le bon choix». Interprété par l’artiste gabonais Rodzeng, il aborde la question de l’immigration clandestine. À travers cette œuvre, les auteurs, Rodzeng et Sayns Davy, entendent sensibiliser la jeunesse aux dangers des départs hasardeux vers un avenir incertain. 

Avec la sortie de la bande originale « Racine », la série Iboga Green franchit un cap. Il ne se limite plus à l’écran mais devient un projet culturel transversal mêlant musique, image et engagement social, au service d’un dialogue vivant avec la jeunesse africaine. 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 7 avril 2026 à 11h21min
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