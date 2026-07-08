Gabon : L’ONG AIDE-Africa sollicite Oligui Nguema pour son programme «Zéro Abandon» scolaire

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Face à l’urgence sociale grandissante du décrochage scolaire dans les zones sous-intégrées, l’organisation citoyenne AIDE-Africa passe à l’offensive. L’ONG vient d’annoncer le dépôt officiel d’un dossier technique d’envergure auprès du Secrétariat Particulier de la Présidence de la République. Baptisé « Écoles de la République : Zéro Abandon », ce programme national de proximité sollicite formellement le Haut Patronage du Chef de l’État.

Cette initiative patriotique, entièrement bénévole, s’est donné pour mission de sécuriser le parcours scolaire de 500 enfants issus des familles les plus en difficulté. Pour sa phase pilote, le projet concentrera ses efforts sur trois communes clés : Libreville, Owendo et Akanda.

Pour inverser la tendance de l’abandon scolaire, la stratégie de l’ONG repose sur un triptyque d’actions immédiates et concrètes. En premier lieu, la distribution de 500 « Kits de Dignité Pédagogique », comprenant des fournitures complètes, des manuels essentiels ainsi que des uniformes neufs. En parallèle, des centres de tutorat de proximité ouvriront gratuitement leurs portes les mercredis et samedis, animés par un corps d’enseignants volontaires. Enfin, des ateliers hebdomadaires d’instruction civique seront mis en place afin d’ancrer les valeurs de l’Essor national et le respect des institutions républicaines chez les plus jeunes.

Un appel pressant à la solidarité nationale

« L’essor vers la félicité de notre pays ne peut se faire en laissant nos enfants au bord du chemin », insiste Rostande Jellia Etoune Engoue, Présidente de l’ONG AIDE-Africa. Rappelant que son plan opérationnel est entièrement finalisé et prêt à être déployé sous 48 heures, elle fonde de grands espoirs sur la sensibilité paternelle du Président de la République envers la jeunesse gabonaise.

Parallèlement à cette démarche institutionnelle, dont le dossier complet est en cours d’instruction à la Présidence, l’ONG a lancé un grand appel à la solidarité. Elle invite chaleureusement les instituteurs, professeurs retraités et étudiants désireux de s’engager pour la Patrie à rejoindre dès maintenant son réseau d’encadrants bénévoles.

Fondée au Gabon en 2010, l’ONG Aide à l’éducation et à l’épanouissement des enfants d’Afrique (AIDE-Africa) continue ainsi d’œuvrer au quotidien pour l’inclusion sociale et la lutte contre l’illettrisme à travers des actions directes et transparentes sur le terrain.