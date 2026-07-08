Gabon : la future Gare Maritime de Libreville se dévoile

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Le paysage portuaire s’apprête à faire un bond spectaculaire vers la modernité. Les premières images de la future Gare Maritime de Libreville, qui sera érigée au Port Môle, viennent d’être dévoilées, dessinant les contours d’une infrastructure résolument tournée vers l’avenir.

Ce projet d’envergure est le fruit d’un partenariat stratégique matérialisé par une convention de concession entre l’Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG) et le groupe privé AOM. Signée sous l’égide du ministre d’État aux Transports, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, cette alliance marque un tournant décisif dans la transformation structurelle des transports du pays.

Une vitrine futuriste pour la capitale

Loin des structures traditionnelles, la nouvelle gare affiche une architecture audacieuse et avant-gardiste. Pensé pour fluidifier le trafic face à un flux de voyageurs en constante augmentation, le site optimisera chaque étape du parcours des usagers. L’objectif affiché est clair : offrir un accueil d’excellence, digne des plus grands hubs maritimes internationaux.

Au-delà de l’esthétique, ce pôle d’échange mise sur des infrastructures durables. Les concepteurs ont placé les exigences de sécurité et de qualité de service au cœur des plans, garantissant une durabilité face aux défis climatiques et marins actuels.

Un puissant moteur pour l’emploi local

Si l’impact visuel et logistique s’annonce majeur, les retombées socio-économiques constituent le véritable cœur battant de cette initiative. En effet, le chantier promet de dynamiser fortement le marché du travail gabonais.

Les prévisions affichent la création d’environ 200 emplois directs et pas moins de 400 emplois indirects. De la phase de terrassement jusqu’à l’exploitation quotidienne des guichets et des commerces, ce sont des centaines de Gabonaises et de Gabonais qui bénéficieront de ces opportunités professionnelles.

L’expertise au service du développement

À travers ce déploiement, AOM Group réaffirme son rôle de partenaire clé dans le développement du tissu économique national. En mobilisant son expertise, le groupe ne se contente pas de bâtir des murs ; il renforce activement l’attractivité maritime du Gabon et stimule la croissance locale.

Alors que les premières perspectives intérieures et extérieures commencent à circuler, la future gare maritime s’impose déjà comme la nouvelle vitrine moderne et connectée de Libreville. Le rendez-vous est pris avec le futur.