Derniers articlesSOCIETE

Gabon : la future Gare Maritime de Libreville se dévoile

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 8 juillet 2026 à 19h06min
1 535 Temps de lecture 1 minute
Une vue de la maquette de la futur Gare Maritime de Libreville © D.R.
Ecouter l'article

Le paysage portuaire s’apprête à faire un bond spectaculaire vers la modernité. Les premières images de la future Gare Maritime de Libreville, qui sera érigée au Port Môle, viennent d’être dévoilées, dessinant les contours d’une infrastructure résolument tournée vers l’avenir.

Ce projet d’envergure est le fruit d’un partenariat stratégique matérialisé par une convention de concession entre l’Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG) et le groupe privé AOM. Signée sous l’égide du ministre d’État aux Transports, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, cette alliance marque un tournant décisif dans la transformation structurelle des transports du pays.

Une vitrine futuriste pour la capitale

Loin des structures traditionnelles, la nouvelle gare affiche une architecture audacieuse et avant-gardiste. Pensé pour fluidifier le trafic face à un flux de voyageurs en constante augmentation, le site optimisera chaque étape du parcours des usagers. L’objectif affiché est clair : offrir un accueil d’excellence, digne des plus grands hubs maritimes internationaux.

Au-delà de l’esthétique, ce pôle d’échange mise sur des infrastructures durables. Les concepteurs ont placé les exigences de sécurité et de qualité de service au cœur des plans, garantissant une durabilité face aux défis climatiques et marins actuels.

Un puissant moteur pour l’emploi local

Si l’impact visuel et logistique s’annonce majeur, les retombées socio-économiques constituent le véritable cœur battant de cette initiative. En effet, le chantier promet de dynamiser fortement le marché du travail gabonais.

Les prévisions affichent la création d’environ 200 emplois directs et pas moins de 400 emplois indirects. De la phase de terrassement jusqu’à l’exploitation quotidienne des guichets et des commerces, ce sont des centaines de Gabonaises et de Gabonais qui bénéficieront de ces opportunités professionnelles.

L’expertise au service du développement

À travers ce déploiement, AOM Group réaffirme son rôle de partenaire clé dans le développement du tissu économique national. En mobilisant son expertise, le groupe ne se contente pas de bâtir des murs ; il renforce activement l’attractivité maritime du Gabon et stimule la croissance locale.

Alors que les premières perspectives intérieures et extérieures commencent à circuler, la future gare maritime s’impose déjà comme la nouvelle vitrine moderne et connectée de Libreville. Le rendez-vous est pris avec le futur.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 8 juillet 2026 à 19h06min
1 535 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Gabon : l’importation et la vente des véhicules électriques exonérées de TVA

8 juillet 2026 à 17h37min

Task-Force de la CNAMGS : quand le gouvernement croise les propositions de réforme de Franck Nguema 

8 juillet 2026 à 17h18min

Gabon : L’ONG AIDE-Africa sollicite Oligui Nguema pour son programme «Zéro Abandon» scolaire

8 juillet 2026 à 15h11min

Gabon : le théâtre à l’honneur jusqu’au 18 juillet à Libreville

8 juillet 2026 à 14h44min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Interview] #Teaser AGASA : la direction générale répond aux accusations de détournement de fonds 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Interview] #Teaser AGASA : la direction générale répond aux accusations de détournement de fonds
[#Didi] Lébamba–Mbigou, les travaux vont bon train Sur l’axe Lébamba–Mbigou, les travaux routiers exécutés par l’entreprise Ebomaf avancent à un rythme visible. Sur le terrain, les engins sont mobilisés, les équipes à l’œuvre et les différentes opérations se poursuivent pour améliorer progressivement les conditions de circulation sur cette route stratégique pour les populations de la Boumi-Louetsi. Un chantier très attendu, dont l’évolution suscite l’espoir des usagers, des transporteurs et des riverains. 📍 Axe Lébamba–Mbigou 🎥 Images des travaux en cours Que pensez-vous de l’évolution de ce chantier ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Didi] Lébamba–Mbigou, les travaux vont bon train
[#Reportage] Filière bois : vers un apurement de près de 20 milliards de Fcfa de TVA 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Filière bois : vers un apurement de près de 20 milliards de Fcfa de TVA
[#Reportage] Libreville : Eugène Mba prépare une grande offensive contre l’occupation anarchique des espaces publics 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Libreville : Eugène Mba lance l'offensive contre l'occupation anarchique
[#RevuedePresse] Revue de presse du 08 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#RevuedePresse] Revue de presse du 08 Juillet 2026
[#Journal] Le 12H30 du 08 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 12H30 du 08 Juillet 2026
S'abonner
Bouton retour en haut de la page