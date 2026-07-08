Gabon : l’ANPI et Casablanca Finance City accélèrent les préparatifs du «CFC Africa Tour 2026»

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Ce mardi 07 juillet 2026 l’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon) a accueilli à une mission préparatoire de Casablanca Finance City Authority (CFCA). Une rencontre stratégique qui avait pour objectif de poser les jalons de la troisième édition du « CFC Africa Tour 2026 », prévue en novembre prochain.

Ce dialogue de haut niveau, coprésidé par Hashir Mabignath Sall Joumas, Directeur Général Adjoint de l’ANPI-Gabon, et Hicham Chaoudri, Directeur des affaires institutionnelles et partenariats africains de CFCA, concrétise les engagements pris lors de la Rencontre économique Gabon-Maroc de décembre 2025. Il témoigne de la volonté commune d’intensifier la coopération bilatérale.

Une vitrine panafricaine pour l’attractivité gabonaise

Portée par la place financière marocaine, l’initiative panafricaine du CFC Africa Tour ambitionne de densifier les réseaux d’affaires continentaux tout en stimulant l’investissement intra-africain. Le choix du Gabon et du Cameroun comme pays hôtes de cette édition 2026 ne doit rien au hasard. Il consacre non seulement la vitalité de leurs écosystèmes économiques, mais aussi l’excellence de leurs relations historiques avec le Royaume chérifien.

Pour le Gabon, ce rendez-vous de novembre s’annonce d’ores et déjà comme une occasion idoine de consolider sa stature internationale. Les sessions de travail ont permis aux administrations locales de dévoiler leurs priorités sectorielles et de mettre en avant des projets structurants majeurs, susceptibles de capter l’intérêt des grands opérateurs de Casablanca Finance City.

Des réformes structurelles au service du business

Au cœur des échanges, l’ANPI-Gabon a valorisé les réformes de fond menées par l’État pour assainir et dynamiser le climat des affaires local. Le pays s’impose désormais comme une destination compétitive, résolument tournée vers l’intégration régionale. En réplique, la délégation marocaine a exposé l’étendue de sa plateforme financière, qui sert de hub stratégique pour structurer et propulser les investissements internationaux à travers l’Afrique.

Grâce à des forums ciblés et à des rencontres B2B et B2G, ce futur tournant économique favorisera des connexions directes et productives entre investisseurs privés et institutions publiques. En renforçant son réseau de partenaires de premier plan, l’ANPI-Gabon réaffirme son rôle de pivot dans l’émergence d’une économie gabonaise attractive, moderne et résiliente face aux défis continentaux.