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Okondja : un mort et deux blessés dans une collision entre un pick-up et un camion

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 8 juillet 2026 à 18h50min
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Une vue du véhicule accidenté © D.R.
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Un grave accident de la circulation s’est produit le lundi 6 juillet 2026 au PK 30, sur l’axe Okondja–Ogooué-Lolo, dans la province du Haut-Ogooué. La collision entre un pick-up et un camion transportant du minerai a coûté la vie à Ferdinand Lindzondzo, infirmier gabonais de 61 ans, tandis que deux autres personnes ont été blessées.

Nouveau drame routier dans le Haut-Ogooué. Le lundi 6 juillet, aux environs de 10 heures, une collision mortelle s’est produite au PK 30, sur l’axe reliant Okondja, chef-lieu du département de la Sébé-Brikolo, à la province voisine de l’Ogooué-Lolo.

L’accident a impliqué un Nissan pick-up immatriculé LA-839-AA, conduit par Pamphile Eric Ngouambila, et un camion Ben Sinotruck immatriculé LX-426-AA, conduit par Uriel Ndinga Mabika.

La poussière mise en cause

Selon les premiers éléments, la victime, Ferdinand Lindzondzo, revenait d’Okondja où il s’était rendu auprès de la société Nouvelle Gabon Mining pour percevoir un reliquat de salaire. Infirmier au sein de cette entreprise et résidant à Lastoursville, il avait pris place à bord du pick-up pour regagner son domicile.

Le véhicule léger fermait un convoi de camions transportant du minerai. La forte poussière soulevée par les poids lourds aurait fortement réduit la visibilité. Après s’être immobilisé quelques instants sur la route, le pick-up aurait été violemment percuté à l’arrière par le camion qui le suivait. Le choc a été fatal à Ferdinand Lindzondzo, décédé sur-le-champ.

Une enquête confiée à la gendarmerie

Les deux autres occupants du pick-up ont été évacués en urgence vers le Centre hospitalier universitaire Amissa Bongo de Franceville.

Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie d’Okondja se sont rendus sur les lieux pour les premières constatations. Pour des raisons de compétence territoriale, l’enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Ndangui, chargée d’établir les circonstances exactes de ce nouvel accident mortel.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 8 juillet 2026 à 18h50min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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