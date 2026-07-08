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Gabon : le théâtre à l’honneur jusqu’au 18 juillet à Libreville

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 8 juillet 2026 à 14h44min
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À Libreville, le théâtre reprend ses droits. Depuis ce lundi 6 juillet 2026, la Direction nationale du Théâtre a ouvert, à la salle des spectacles du ministère de la Culture, une série de productions théâtrales destinées au grand public, selon l’Agence gabonaise de presse (AGP). L’initiative, qui mêle représentations et formation, s’inscrit dans une volonté affichée de rapprocher davantage cet art des citoyens.

Au programme, des pièces de théâtre, mais aussi des ateliers accessibles à tous, organisés du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures. Pour le directeur national du Théâtre, Etienne Nzigou Koumba, cette discipline est bien plus qu’un divertissement. « Le théâtre est une discipline. Un jeu de corps et de voix. Il éduque en jouant et va permettre de déceler des talents pour le cinéma» a affirmé Étienne Nzigou Koumba.

Une formation en trois volets…

Les séances de formation sont structurées autour de trois axes, l’expression corporelle, la diction et les vocalises, puis le jeu d’acteur. L’objectif est de travailler le corps, la voix, la présence scénique et la capacité d’interprétation des participants. Cette approche vise à faire du théâtre un espace d’apprentissage complet, où la technique rencontre la sensibilité artistique. 

Pour les organisateurs, le théâtre demeure un moyen privilégié de transmettre des valeurs, de sensibiliser le public et de favoriser le dialogue autour des réalités sociales. Il s’adresse à toutes les catégories de la population, quels que soient l’âge ou la profession. Les responsables espèrent ainsi susciter un intérêt durable pour cet art vivant et encourager la relève artistique nationale.

L’opération, ouverte au public, doit se poursuivre jusqu’au samedi 18 juillet. La clôture sera marquée par la présentation de la pièce « Le coup de la libération », annoncée comme un moment fort de cette programmation. L’entrée est gratuite, et les comédiens entendent également prolonger cette dynamique par une tournée nationale,

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