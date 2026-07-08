RGPL 2026 : Près de 60 % de la population gabonaise concentrée dans l’Estuaire

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Ce mercredi 8 juillet 2026, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu des mains de la ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono, les résultats provisoires du Recensement général de la population et du logement (RGPL). Une opération, d’une envergure inédite, qui affiche un taux de couverture national remarquable de 97 %.

Menée dans des conditions qualifiées de hautement satisfaisantes par la présidence de la République, cette collecte offre désormais au pays des données statistiques fiables, boussoles indispensables à l’élaboration des futures politiques publiques. Un succès rendu possible par l’implication directe du chef de l’État, qui a orchestré la mobilisation des ressources financières et coordonné l’action des gouverneurs et des équipes de terrain.

Le saut technologique et l’appui international

Pour cette édition, le Gabon a résolument tourné le dos aux méthodes obsolètes en faisant le pari du numérique. L’usage de la géolocalisation pour suivre les agents recenseurs et la collecte digitale des données ont profondément transformé l’exercice. Ces innovations majeures ont non seulement garanti une transparence accrue, mais elles ont aussi permis de consolider une base de données de haute qualité seulement quelques semaines après la fin des opérations de terrain.

Cette réussite technique a également bénéficié d’une solide chaîne de solidarité internationale. Le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), la Banque mondiale ainsi que plusieurs représentations diplomatiques ont apporté un soutien technique et financier décisif à Libreville.

Les grandes tendances : l’Estuaire au cœur du pays

Sur le plan démographique, les premières tendances consolident des dynamiques bien connues, tout en précisant leur ampleur. Le Gabon confirme son statut de terre attractive en accueillant une importante communauté étrangère. Par ailleurs, l’hyper-centralisation territoriale se précise : la province de l’Estuaire concentre à elle seule près de 60 % de la population totale du pays. Elle devance ainsi les provinces du Haut-Ogooué et de l’Ogooué-Maritime.

Transmis par le président au Vice-président du Gouvernement, ces chiffres provisoires attendent désormais la validation et la proclamation officielle de la Cour Constitutionnelle, seule institution habilitée en la matière.

Prochaine étape : cibler la vulnérabilité sociale

Loin d’être un simple exercice comptable, ce RGPL sert déjà de tremplin à l’action sociale. Fort de ces données, le président Oligui Nguema a immédiatement ordonné au gouvernement de planifier un nouveau recensement d’envergure.

Sous la houlette du ministère des Affaires sociales et de la CNAMGS, cette future enquête s’attachera à identifier avec précision les ménages économiquement et socialement vulnérables. L’objectif est clair : affiner les mécanismes de protection sociale pour que l’aide publique s’oriente prioritairement vers les Gabonais les plus fragiles.