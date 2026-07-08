Gabon : l’importation et la vente des véhicules électriques exonérées de TVA

Ecouter l'article

Le Gabon renforce son arsenal d’incitations fiscales en faveur de la mobilité durable. La loi de finances rectificative (LFR) 2026 prévoit désormais une exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à l’importation et à la commercialisation des véhicules électriques. Cette mesure figure parmi les nouvelles dispositions du Code général des impôts, qui élargissent la liste des opérations bénéficiant d’une exonération de TVA. En réduisant le coût fiscal lié à l’acquisition de ces véhicules, les pouvoirs publics entendent stimuler leur introduction sur le marché national et encourager les opérateurs économiques à investir dans cette filière encore peu développée.

L’article 210 nouveau du Code général des impôts, modifié par la LFR 2026, intègre explicitement « l’importation et la commercialisation des véhicules électriques » parmi les opérations exonérées de TVA. Cette disposition concerne aussi bien les véhicules entrant sur le territoire national que ceux destinés à la vente sur le marché gabonais. Sur le plan douanier, cette réforme s’inscrit dans une logique d’allègement du coût global d’importation, même si le texte ne prévoit pas une exonération spécifique des droits de douane. L’avantage fiscal porte essentiellement sur la TVA, principal levier retenu pour favoriser l’accès à ces véhicules.

Une mobilité durable

Les autorités affichent clairement leur volonté d’accélérer la transition vers une mobilité plus propre grâce à des régimes fiscaux incitatifs. L’objectif est de rendre les véhicules électriques plus compétitifs face aux modèles thermiques, de favoriser l’émergence d’un marché national de l’électromobilité et de réduire progressivement les émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Cette orientation s’inscrit dans une politique environnementale plus large, matérialisée également par l’instauration d’une contribution carbone et de nouvelles taxes environnementales prévues par la même loi de finances rectificative.

Le gouvernement envoie un signal aux concessionnaires, investisseurs et consommateurs sur sa volonté d’accompagner la transition énergétique. L’exonération de TVA devrait contribuer à améliorer l’attractivité des véhicules électriques, tout en soutenant la modernisation du parc automobile national. Cette réforme pourrait également favoriser le développement futur d’infrastructures dédiées, notamment les réseaux de recharge, et renforcer l’engagement du Gabon en faveur d’une croissance plus verte et d’un développement économique conciliant performance et préservation de l’environnement.