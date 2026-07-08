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Ebola : la barre de 500 cas franchie en RDC !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 8 juillet 2026 à 13h32min
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Image illustrative © D.R.
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En République démocratique du Congo, l’épidémie d’Ebola continue de s’aggraver. Selon Radio France International(RFI)   la barre des 500 décès a été franchie dans le dernier bilan communiqué par les autorités congolaises le lundi 06 juillet 2026. Un cap qui confirme la persistance d’une flambée sanitaire toujours difficile à contenir.

Le pays compte désormais 1 561 cas confirmés et 506 morts, tandis que la transmission du virus reste active dans plusieurs zones touchées. Les autorités congolaises restent sous pression pour contenir une maladie qui se propage vite. En effet, la progression de la maladie inquiète particulièrement dans l’est du pays, où l’épidémie touche trois provinces et 36 zones de santé. Les autorités signalent encore plus de 300 nouveaux cas chaque semaine, signe d’une circulation soutenue du virus malgré les efforts de riposte.  

Une riposte sous pression devant la croissance des cas 

La province de l’Ituri reste la plus affectée à ce jour avec 24 zones touchées sur 36. Il s’agit notamment des zones de Nia-Nia, de Lito, de Drodro, et surtout de Nizi dans laquelle la population est la plus concentrée. En effet, dans cette partie du pays il y a 34 sites de déplacés dans la ville de Bunia. Mais aussi un site d’exploitation de l’or qui réunit de nombreuses personnes au quotidien. Toute chose qui rend difficile les interventions à Nizi. 

De l’autre côté, au Nord-Kivu, on compte désormais 11 zones touchées, et un nombre de cas qui ne cesse de croître. Dans la province du Sud-Kivu enfin, seule une zone de santé est affectée. Celle de Miti Murhesa, avec trois cas confirmés, dont un décès. Au-delà des chiffres, cette recrudescence d’Ebola ravive l’alerte dans un pays régulièrement confronté à des épidémies récurrentes. Les autorités sanitaires congolaises appellent à une mobilisation accrue pour casser les chaînes de contamination, alors que l’extension géographique du virus complique encore la riposte. 

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