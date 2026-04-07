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Ghana : cinq Gabonais récompensés aux Glam Afrique Fashion Arts & Awards !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 7 avril 2026 à 10h35min
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Les 5 créateurs gabonais © D.R.
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La mode gabonaise vient encore une fois de briller sur la scène internationale. Le 28 mars 2026 au Ghana, à l’occasion des Glam Afrique Fashion Arts & Awards, cinq talents du Gabon ont été distingués, confirmant la place grandissante du pays dans l’univers africain de la création, du mannequinat et de l’élégance. Ces derniers se sont distingués au milieu d’autres nations dans cinq catégories différentes. 

Ce sont, L’Atelier Issé by Lita a décroché le titre de Star International Fashion Designer of the Year, consacrant le travail et l’originalité de la maison de création. Dans la même dynamique, Sir Linous Katoch, mannequin, a été sacré Star Africa Runway Male Model of the Year, tandis que Afrolulu Gabon a remporté la distinction de Star Africa Francophone Female Model of the Year. Sugar M a, pour sa part, été reconnu comme Star Africa Photogenic Model of the Year et Lyvia NZ a obtenu le titre de Star Africa Next Rated Model of the Year.

Des trophées de plus pour la mode gabonaise !

Ces récompenses traduisent davantage qu’un simple palmarès. Elles illustrent la montée en puissance d’une génération d’artistes et de mannequins gabonais qui, par leur travail, leur discipline et leur vision, gagnent en visibilité au-delà des frontières nationales. Dans un secteur qui peine encore à faire vivre ses acteurs au quotidien, cette moisson de trophées agit comme un signal fort envoyé à toute l’industrie de la mode africaine. 

Cette reconnaissance internationale intervient aussi comme un encouragement pour créateurs et professionnels de la mode gabonaise à poursuivre leurs efforts. En effet, il est bien connu que la mode reste encore peu valorisée sur la scène nationale en dépit de la forte mobilisation qu’il y a autour. À travers leurs parcours, les cinq lauréats témoignent d’un savoir-faire qui séduit, d’une identité affirmée et d’une ambition assumée. Notons que le Glam Afrique Fashion Arts & Awards est une cérémonie qui valorise et promeut la créativité des acteurs culturels, artistiques, de la mode de l’Afrique anglophone et francophone. 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 7 avril 2026 à 10h35min
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