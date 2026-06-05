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Qwam Ki Do : le championnat d’Afrique à Libreville en 2027 !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 5 juin 2026 à 9h17min
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Une vue du stage Qwam Ki Do à Libreville © D.R.
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À la suite d’une campagne internationale de haute volée lors des derniers championnats du monde, l’équipe nationale de Qwan Ki Do a non seulement brillé sur le tatami, mais a également décroché une victoire diplomatique avec l’organisation officielle du Championnat d’Afrique de la discipline en 2027, ici même, à Libreville. Le coup de sifflet final a retenti en Roumanie, mais l’écho de la performance gabonaise résonne encore avec force.

Sur les terres roumaines, les Panthères ont bousculé la hiérarchie mondiale grâce à une maturité tactique. Engagés dans des combats d’une intensité rare, les athlètes gabonais ont fait étalage de leur maestria technique. Un savant mélange de fluidité des enchaînements à une rigueur défensive impénétrable. Cette débauche d’énergie et ce sens du timing leur ont permis de truster les places d’honneur, hissant haut les couleurs nationales face aux écuries les plus redoutables du circuit. 

Libreville future capitale africaine du Qwam Ki Do !

Cette prestation XXL a agi comme un véritable révélateur du potentiel gabonais à l’échelle internationale. Puisque portée par cette dynamique conquérante, la Fédération Gabonaise de Qwan Ki Do a transformé l’essai en coulisses. Séduites par le rayonnement technique et le leadership grandissant du pays, les instances continentales ont attribué à Libreville le statut de pays hôte pour le grand rendez-vous de 2027.

Pour les combattants locaux, ce tournoi à domicile représente l’opportunité d’une vie. Il leur sera donné de glaner le titre continental devant leurs familles respectives. Pour le Gabon, le compte à rebours est d’ores et déjà lancé. Il faudra veiller à la mise à niveau des infrastructures et préparer de manière idoine le commando d’athlètes prêts à mordre dans le tapis. Libreville s’apprête à devenir, le temps d’un championnat, l’épicentre absolu des arts martiaux sino-vietnamiens.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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