Fegafoot : pas de sélectionneur connu ce 15 juillet, PAM reporte sine die !

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Le suspense reste entier quant à l’identité du futur tacticien des Panthères du Gabon. En effet, alors que les observateurs et les amoureux du ballon rond national trépignaient d’impatience à l’idée de découvrir le nouveau patron technique ce mercredi 15 juillet, la Fédération Gabonaise de Football (Fégafoot) a douché les attentes en annonçant, tard dans la soirée de mardi, un report sine die de cette publication tant attendue.

Le feuilleton, qui tient en haleine le public sportif depuis la fin du bail du précédent staff, connaît ainsi un énième rebondissement. Pourtant, le chronogramme semblait solidement établi. Annoncée une première fois le 23 juin dernier pour la mi-juillet, l’échéance avait été confirmée la semaine écoulée depuis Lambaréné par le patron de la Fegafoot, Pierre-Alain Mounguengui. Mais à l’heure du verdict, l’instance faîtière du football gabonais a dû revoir ses plans.

Panthères du Gabon, c’est reparti comme avec l’équipementier ?

Dans un communiqué officiel parvenu à notre rédaction de Gabon Media Time (GMT), le service de communication de la fédération invoque un contretemps administratif de dernière minute pour justifier ce contre-pied : « Contrairement à son chronogramme initial relatif à l’officialisation du nom du sélectionneur national, un détail contractuel en rapport avec son ancien employeur amène la FEGAFOOT à reporter sine die cette communication », a souligné Pablo Moussodji Ngoma, Officier Média de ladite instance.

À ses dires, ce serait donc un écueil juridique de dernière minute qui aurait contraint l’état-major fédéral du football dans notre pays à jouer la carte de la prudence avant de sceller ce nouveau bail. L’instance faîtière du football gabonais n’a pas manqué à dores et déjà indiqué que « cet événement fera l’objet d’une reprogrammation dans les plus brefs délais ». Une annonce qui refroidit les ardeurs des férus du ballon rond qui espéraient enfin avoir tourné la page de cette attente interminable. Nous y reviendrons !