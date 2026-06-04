Gabon : finale nationale du Concours linguistiques «Pont vers le chinois»

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L’hôtel Orchidées d’Owendo a servi de cadre à la finale nationale du célèbre concours d’éloquence « Pont vers le chinois ». Organisé par l’Institut Confucius de l’Université Omar Bongo (UOB), l’événement a mis en lumière l’excellence linguistique des étudiants gabonais, célébrant par la même occasion une amitié bilatérale de plus en plus vigoureuse.

Placée sous la thématique évocatrice « Un monde, une famille », cette journée culturelle a réuni un parterre de hautes personnalités, au premier rang desquelles le ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr. Charles Edgard Mombo, l’ambassadeur de Chine au Gabon, Zhou Ping, le conseiller du ministre des Affaires étrangères, Axel Jesson Denis, ainsi que le Recteur de l’UOB, le Pr. Jean-Jacques Tony Ekomie.

Loin d’être une simple compétition, ce rendez-vous s’est imposé comme un véritable espace de partage. Les candidats ont rivalisé d’adresse à travers des poèmes, des chants et des discours en mandarin, démontrant leur parfaite maîtrise de la langue de Confucius. À l’issue des délibérations, plusieurs distinctions ont été attribuées. Quatre candidats ont reçu des prix d’excellence, tandis que deux autres ont été récompensés pour la meilleure prestation. Le classement final a également distingué trois troisièmes prix, deux deuxièmes prix et un premier prix. Très ému après sa victoire, Igodjo Ogoula Loïc Andrea a déclaré : « C’est la première fois que je participe à ce concours. Ma motivation était la Chine et aujourd’hui j’ai obtenu ce prix »

Lors de son intervention, le Recteur de l’UOB, Jean-Jacques Tony Ekomie, a souligné que cette plateforme offre « l’opportunité à nos étudiants de décliner leurs talents dans la connaissance et l’expression du mandarin », qualifiant le concours de « carrefour des cultures, un pont entre la Chine et le Gabon ».

Célébrer l’amitié sino-gabonaise par les mots

L’année 2026 revêt une double importance symbolique puisqu’elle marque à la fois le 25ᵉ anniversaire du concours mondial et l’Année sino-africaine des échanges humains et culturels. Dans son allocution, l’ambassadeur de Chine, Zhou Ping, a rappelé la portée universelle de cette initiative : « Ce pont linguistique est devenu une fenêtre essentielle permettant au monde de découvrir la Chine et la culture chinoise », a-t-il indiqué. Il a également encouragé la jeunesse locale à persévérer afin de « devenir des ambassadeurs de l’amitié sino-gabonaise ».

L’Institut Confucius de l’UOB, dont les activités ont débuté en janvier 2019, confirme ainsi son rôle central dans le paysage académique gabonais en favorisant des compétences transversales majeures pour l’avenir des diplômés. Grâce à cette passerelle culturelle, la coopération entre Libreville et Pékin s’assure un avenir radieux, porté par une jeunesse passionnée et résolument ouverte sur le monde.