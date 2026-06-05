Écologie : Planter le chanvre aide à lutter contre la déforestation !

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À l’heure où l’urgence climatique impose de repenser nos modes de production, notre dépendance à l’industrie forestière interroge. Selon une analyse de Martine Igini rendue publique en 2025 pour Earth.org, la déforestation transforme nos précieux puits de carbone en sources d’émissions massives. Face à ce constat des moins reluisants, le chanvre industriel se veut une alternative végétale séculaire pour tous les États.

Selon Martine Igini, là où les arbres nécessitent entre 20 et 60 ans pour atteindre leur maturité (Kerr, 1998), le chanvre relève le défi en un temps record. Puisque cette substance arrive à maturité en seulement 90 à 120 jours. Comme le souligne l’expert Andy Kerr, cette rotation rapide permet de réaliser jusqu’à trois récoltes annuelles sur une même parcelle. Ce qui logiquement permet de libérer ainsi les forêts de la pression des industries papetières et du bois.

Le chanvre, un allié pour les sols et l’économie

À y comprendre mieux, le chanvre brille par sa sobriété et ses vertus régénératrices. Aussi, une étude publiée par Linda Yonavjak en 2013 dans Forbes démontre que cette plante robuste s’adapte à des climats variés sans exiger d’insecticides ni d’herbicides. Mieux encore, intégrée dans les rotations de cultures, le chanvre nettoie naturellement les sols grâce à l’allélopathie. Il s’agit d’une technique naturelle d’inhibition des mauvaises herbes.

Cela améliore la structure de la terre qui doit accueillir en son sein ces cultures. Ainsi, le rendement des cultures suivantes est augmenté de près de 10 % par rapport à une ossature sans chanvre. Pour les spécialistes, le passage de l’exploitation forestière intensive à la culture du chanvre est une stratégie visionnaire. Cette transition énergétique aux relents écologiques offrira aux écosystèmes dégradés, notamment dans le bassin du Congo, une chance de se régénérer. Pensez-y !