Qui raconte l’Afrique aux machines ? 

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Pendant des décennies, la bataille de l’image de l’Afrique s’est jouée sur le terrain des discours. Aujourd’hui, à l’heure où les algorithmes orientent les décisions d’affaires avant même le premier contact humain, le défi change de nature. Alors que le continent ne pèse que pour 2 % des données d’entraînement de l’IA, Seynabou Dia Sall, Fondatrice & CEO, Global Mind Consulting, appelle dirigeants et institutions à opérer une révolution de la donnée : transformer nos savoir-faire locaux en preuves vérifiables pour ne plus subir l’angle mort numérique.

« Les investisseurs commencent à interroger l’IA avant de nous appeler. Ce qu’elle ne trouve pas sur nos entreprises et nos institutions, elle ne peut pas le recommander.

Construire un narratif africain fort, capable de faire bouger les lignes, m’a toujours animée. Depuis plus de quinze ans, je conseille des dirigeants, des gouvernements et des institutions sur leur image et leur crédibilité. Et je vais dire ici quelque chose qui peut surprendre de ma part : le narratif ne suffit plus.

Les machines ne lisent pas nos discours. Elles lisent nos traces : rapports, chiffres, études, articles, données. Selon l’outil, elles puisent dans leurs données d’entraînement ou dans le web en temps réel. Ce qui existe sous une forme vérifiable, elles le voient. Le reste n’existe pas pour elles.

Regardons les chiffres. Dans son Africa Economic Update d’octobre 2026, consacré à la préparation de l’Afrique à l’IA, la Banque mondiale rappelle que le continent compte près de 18 % de la population mondiale. Il fournit environ 2 % des données qui servent à entraîner l’IA, et héberge 0,6 % de la capacité mondiale des centres de données. 18, 2, 0,6. L’écart est là.

Une liste qu’on ne voit jamais

Prenons un investisseur international qui cherche des partenaires industriels au Gabon. Il demande à une IA quelles sont les entreprises les plus prometteuses dans la transformation du bois. En quelques secondes, il a des noms, des informations, une première lecture du marché.

Maintenant, une entreprise gabonaise du secteur. Une production solide, des clients fidèles. Mais pas de site à jour, pas de rapport d’activité publié, aucune référence vérifiable en ligne. Elle ne figure pas dans la liste. Et personne ne l’appellera pour lui dire qu’elle a été écartée.

L’investisseur fera ses vérifications ensuite, bien sûr. L’IA ne remplace pas son analyse. Mais la première liste, c’est la machine qui la dresse. Et on ne rappelle pas une entreprise qu’on n’a pas vue.

Le deuxième angle mort est chez nous

Une entreprise africaine veut utiliser l’IA pour gagner en productivité. Elle a plusieurs années de données commerciales, de rapports, de retours d’expérience. Dans des tableurs, des boîtes mail, la mémoire de deux ou trois collaborateurs. L’outil est disponible. La matière première ne l’est pas.

Même chose dans les administrations, où les décisions se prennent trop souvent à partir de données fragmentées et de dossiers difficiles à exploiter, souvent encore sur papier.

L’Afrique doit naturellement continuer à investir dans la connectivité, les infrastructures numériques, les centres de données. C’est nécessaire. Cela ne garantit pas que nous tirerons parti de l’IA. Une infrastructure ne crée pas de connaissance utile toute seule, et la disponibilité d’un outil ne garantit ni la qualité des décisions, ni des gains de productivité.

Deux situations, une même fragilité. Nous ne maîtrisons pas assez ce que nous savons, ni la valeur que nous pourrions en tirer.

La souveraineté narrative est aussi une question économique

On a longtemps abordé le narratif africain sous l’angle de l’image et du regard porté sur notre continent. Cette question reste d’ailleurs, pour moi, fondamentale. Mais l’IA lui ajoute une portée économique.

Ce que l’on sait d’une entreprise influence la confiance qu’elle inspire. Ce que l’on peut vérifier de ses performances fonde sa crédibilité. Et la confiance rend possibles les partenariats, les contrats, les investissements.

Il faut distinguer le récit de la réalité. Embellir nos performances ou masquer nos difficultés ne changera rien. Aucun discours ne remplacera la qualité des produits, la solidité des organisations, la bonne gouvernance ou la capacité d’innovation. Mais l’inverse existe aussi : des réalisations importantes restent méconnues quand elles sont mal documentées ou difficiles à comprendre.

C’est là que souveraineté narrative et souveraineté économique se rejoignent : produire une connaissance fiable de nos propres réalités, la maîtriser, la valoriser.

Ce que chacun peut décider dès maintenant

Si vous dirigez une entreprise. Faites le test. Posez à trois assistants IA des questions sur votre entreprise, votre secteur, votre pays. Notez ce qu’ils savent, ce qu’ils ignorent, ce qu’ils inventent. Vous aurez un diagnostic en une heure.

Ensuite, rendez vos résultats vérifiables. Un rapport d’activité publié, des chiffres datés, des études de cas avec des clients nommés quand c’est possible, une page claire sur vos capacités industrielles. Inutile de tout rendre public, et surtout pas ce qui est sensible. Triez ce qui doit rester protégé et ce qui renforcerait votre crédibilité s’il était partagé. Un bon rapport pèse plus que dix publications promotionnelles.

Enfin, avant d’acheter de l’IA, choisissez un cas d’usage précis. Les ventes et les stocks pour une PME, la maintenance pour une usine. Testez, mesurez le temps gagné et les erreurs évitées. Le nombre d’outils adoptés ne mesure rien.

Si vous dirigez une institution publique. Publiez des données de qualité, à jour, dans des formats exploitables : statistiques, registres, résultats sectoriels. Ce sont des sources que les machines, comme les investisseurs, peuvent utiliser. Dans l’administration, commencez par un service, le traitement des dossiers ou l’accès aux démarches. Et posez dès le départ des règles de protection des données et de contrôle humain.

Si vous représentez une organisation professionnelle, une université, un média. Rendez les travaux accessibles. Documentez les innovations locales. Produisez des contenus dans nos langues nationales. Aucune entreprise ne peut porter seule cette ambition.

Le Togo avance déjà. Le 2 octobre, le pays a lancé le Challenge national des langues locales, première étape du programme Voix du Togo, prévu sur trois ans. Des contributeurs rémunérés y enregistrent, transcrivent et traduisent des phrases, d’abord en éwé, en kabiyè et en moba, avant une extension à une cinquantaine de langues. L’objectif : que les services publics numériques fonctionnent dans ces langues. C’est le genre d’initiative à multiplier, dans un cadre qui protège les données personnelles, les droits et les intérêts économiques des acteurs concernés.

Les marchés africains restent fragmentés, ce qui rend cette coopération d’autant plus nécessaire. Faire mieux circuler les connaissances, dans des conditions maîtrisées, favorise les partenariats et le développement de solutions adaptées à nos réalités.

Du Gabon à l’Afrique

Le Gabon offre un terrain de réflexion intéressant, avec ses ambitions de transformation économique, le potentiel de son industrie du bois et la richesse de son patrimoine culturel. Au-delà des investissements et des équipements, comment mieux documenter les capacités des entreprises locales et les œuvres de ses artistes, tout en préservant leurs droits ? Comment rendre leurs innovations identifiables et faciliter leur accès à de nouveaux marchés ? Et comment mobiliser les données et l’IA pour améliorer les processus industriels et faire émerger de nouvelles activités ?

Ces questions se posent à toutes les économies africaines qui veulent transformer leurs ressources, leurs compétences et leurs ambitions numériques en résultats durables. Adopter l’IA pour afficher notre modernité ne sert à rien. Elle doit avoir une utilité économique et sociale mesurable. Cela demande des investissements, et aussi de changer nos pratiques managériales, nos politiques publiques et notre manière de produire et de partager la connaissance.

Créer de la valeur à partir de ce que nous savons

L’Afrique ne peut pas se contenter d’être un marché pour des technologies développées ailleurs. Elle doit participer à leur développement, orienter leurs usages et en capter une part croissante de la valeur. Multiplier les infrastructures ne suffira pas. Produire des récits plus flatteurs non plus.

Je le répète depuis des années : changer le narratif, c’est produire des résultats, en apporter la preuve et les rendre lisibles. L’IA rend cette exigence plus forte.

Être visible ne suffit plus. Il faut devenir une source. Et savoir transformer cette connaissance en valeur.

Seynabou Dia Sall

Fondatrice & CEO, Global Mind Consulting

Cabinet panafricain de conseil en stratégie, relations publiques et influence

Change the Narrative. »