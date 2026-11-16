Drame du stade Monédan : Oligui Nguema au chevet du jeune Dylan 

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Ce lundi 16 novemabre 2026, le Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est rendu au Centre Hospitalier Universitaire mère et enfant Jeanne Ebori de Libreville. Au cœur de ce déplacement inopiné : une visite au jeune Dylan, cet adolescent récemment victime d’une grave blessure par arme à feu. À travers cette démarche directe, le Président de la République a souhaité témoigner personnellement de son soutien à l’enfant ainsi qu’à ses proches, durement éprouvés par ce drame.

Loin du protocole habituel, c’est dans une posture empreinte de sollicitude paternelle que le Chef de l’État et Chef du gouvernement s’est présenté auprès de la famille. Face à l’émotion suscitée par cet événement, Brice Clotaire Oligui Nguema a tenu à assurer les parents de sa solidarité indéfectible.

Au-delà des mots de réconfort adressés à l’adolescent en convalescence, cette présence physique au chevet du patient envoie un signal fort sur l’attention portée par les plus hautes autorités aux drames qui frappent la jeunesse gabonaise. Le Président a pris le temps d’échanger avec l’entourage familial, partageant leur inquiétude tout en saluant le courage dont fait preuve le jeune garçon dans cette épreuve.

Garantir une prise en charge médicale optimale

Sur le plan sanitaire, le Chef de l’État n’a pas manqué d’interpeller les équipes soignantes afin de s’enquérir de l’évolution de l’état de santé de Dylan. Soucieux d’offrir à l’adolescent les meilleures chances de rétablissement complet, Brice Clotaire Oligui Nguema a formellement garanti la mobilisation de tous les moyens nécessaires.

Des instructions fermes ont ainsi été données pour assurer au patient une prise en charge médicale optimale au sein de cette structure hospitalière de référence. Cette garantie présidentielle vise à lever toute contrainte matérielle ou financière qui pourrait entraver le parcours de soins du jeune blessé, permettant au corps médical de concentrer l’ensemble de ses efforts sur sa guérison.

L’exigence de protection et de justice

Cette visite au CHU Jeanne Ebori s’inscrit dans un contexte où l’opinion publique reste particulièrement sensible à la sécurité des jeunes et à la circulation des armes. En se déplaçant en personne auprès de Dylan, le Président de la République réaffirme la responsabilité de l’État dans la protection des citoyens, et plus particulièrement des mineurs. Alors que le jeune garçon poursuit sa convalescence sous étroite surveillance médicale, ce geste présidentiel apporte un soutien moral décisif à une famille qui attend désormais que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame.