Afrique : l’OMS alerte sur les défaillances du recensement des décès

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L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a appelé, le 11 novembre 2026 à Nairobi, au Kenya, à renforcer les systèmes d’enregistrement des décès et de collecte des données sanitaires en Afrique. Dans un rapport présenté à l’ouverture du premier Forum africain sur les données sanitaires, l’organisation souligne que le manque d’informations fiables complique le suivi des problèmes de santé et la mise en place des politiques publiques.

Les résultats de l’étude montrent que, sur les 40 pays évalués, seuls 19 informent les autorités d’au moins 80 % des décès survenus sur leur territoire. Par ailleurs, seuls 21 pays parviennent à déterminer la cause d’au moins 80 % des décès officiellement recensés. Pour le directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, le Dr Mohamed Janabi, ces lacunes empêchent les gouvernements de mieux connaître les risques sanitaires auxquels les populations sont exposées.

Des difficultés persistantes malgré les avancées du numérique

L’organisation relève également des difficultés dans l’analyse des données médicales. Seulement 43 % des pays évalués disposent de moyens suffisants pour exploiter les informations recueillies dans les centres de santé et les hôpitaux. Le manque de personnel qualifié et de financement figure parmi les principales causes de ces insuffisances. Seuls 18 % des pays disposent d’un budget spécialement consacré aux systèmes d’information sanitaire.

Malgré ces difficultés, plusieurs pays avancent dans la numérisation de leurs services de santé. Sur les 47 pays de la région Afrique de l’OMS, 43 utilisent des plateformes numériques pour collecter et transmettre les données sanitaires. Au Nigéria, dans l’État de Bauchi, ces outils servent notamment à repérer les enfants qui n’ont pas reçu les vaccins prévus dans le calendrier vaccinal.

L’OMS mise aussi sur les nouvelles technologies

L’intelligence artificielle constitue une autre piste d’amélioration. Selon le responsable technique de l’OMS, le Dr Hillary Kipruto, ces technologies permettent de produire en quelques instants des analyses qui demandaient auparavant plusieurs mois de travail. Il estime cependant que leur utilisation doit être encadrée par des lois et des mécanismes de contrôle pour garantir un usage responsable.

Réuni à Nairobi jusqu’au 12 novembre, le premier Forum africain sur les données sanitaires doit permettre aux participants de partager leurs expériences et de proposer des solutions pour améliorer les systèmes d’information sanitaire. Pour l’OMS, la fiabilité des données reste essentielle pour mieux orienter les politiques de santé publique sur le continent.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire