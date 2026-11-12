Libreville : Médias & Démocratie clôture ses ateliers sur l’intelligence artificielle

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La plateforme Médias & Démocratie, en partenariat avec l’ambassade de France au Gabon, a clôturé le mardi 10 novembre 2026, à l’Institut français du Gabon, deux journées de formation consacrées à l’intelligence artificielle (IA). Destinés aux journalistes de la presse écrite, de la radio, de l’audiovisuel et du Web, ces travaux visaient à renforcer les connaissances des professionnels des médias sur les usages de cette technologie dans la production de l’information.

Du 9 au 10 novembre, les participants ont pris part à quatre ateliers autour du thème : « Avec l’IA, quel journalisme pour demain ? ». Animées par trois journalistes, Désiré Ename, Yann Mens et Olivier Piot, les séances étaient réparties selon deux axes. Les ateliers 1 et 3 portaient sur les enjeux théoriques de l’IA dans le journalisme, tandis que les ateliers 2 et 4 abordaient les conséquences pratiques de cette technologie sur le métier.

L’IA ne saurait remplacer le regard du journaliste

Les exercices pratiques ont permis aux participants d’explorer les possibilités offertes par ces nouveaux outils, mais aussi d’en mesurer les limites. Pour Désiré Ename, formateur et responsable du pool Médias & Démocratie Gabon, la technologie ne peut se substituer aux qualités humaines indispensables à l’exercice de la profession. « L’intelligence artificielle ne peut pas réaliser un reportage ni mener une investigation. Même lorsqu’on lui demande de dresser un portrait, elle produit un contenu très générique. Contrairement à l’humain, elle ne possède ni regard, ni sensibilité, ni émotions à traduire », a-t-il expliqué.

Toutefois, l’intelligence artificielle peut faciliter certaines tâches liées à la production de l’information. Elle permet notamment de retranscrire des fichiers audio en texte, de résumer de longs documents, de corriger des textes, de traduire des contenus, de vérifier des sources ou encore de proposer des pistes de recherche. Ces fonctionnalités peuvent faire gagner un temps précieux aux professionnels des médias, à condition que les résultats produits soient systématiquement vérifiés avant publication.

La deuxième journée de formation s’est poursuivie avec les ateliers avant de donner lieu à une conférence-débat ouverte au grand public sur le thème : « L’IA va-t-elle tuer le journalisme ? ». La rencontre a réuni des professionnels des médias, des étudiants en journalisme ainsi que d’autres curieux. À l’issue des échanges, un étudiant en master de sciences de l’information et de la communication à l’Université Omar Bongo a livré ses impressions : « Je suis très content d’avoir assisté à cette conférence, car j’ai beaucoup appris, notamment sur l’éthique et la déontologie dans le domaine du journalisme », a-t-il témoigné.

Vers un encadrement responsable de l’utilisation de l’IA

Au-delà des enjeux liés à l’intelligence artificielle, la question de son encadrement dans les pratiques journalistiques a également été soulevée. Les intervenants de la conférence-débat ont notamment évoqué la possibilité pour les professionnels des médias gabonais d’élaborer une charte régissant l’utilisation de ces outils. Une démarche qui s’inscrit dans la perspective d’une IA responsable et d’une adaptation continue des journalistes aux évolutions technologiques.

À travers cette initiative, Médias & Démocratie et l’ambassade de France au Gabon entendent accompagner les acteurs des médias dans l’appropriation de ces nouveaux outils. Un enjeu qui rappelle que leur usage doit rester encadré par les principes fondamentaux du journalisme, notamment la vérification des faits, l’indépendance et la responsabilité éditoriale.

Heldy Oyono, journaliste stagiaire