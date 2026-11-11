Jacques Sima : «Le CESEC ne doit pas devenir le cimetière de ses propositions»

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Quelle place réelle la Ve République réserve-t-elle au Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) dans la conduite des politiques publiques ? Dans cette tribune, Jacques Sima, conseiller du président du CESEC, Guy Bertrand Mapangou, interpelle les plus hautes autorités de l’État sur le devenir des avis et recommandations formulés par cette institution constitutionnelle. Entre démocratie participative, efficacité institutionnelle et exigence de redevabilité, l’ancien journaliste plaide pour une rupture avec la culture des consultations sans lendemain. Son interrogation est fondamentale : à quoi sert un laboratoire d’idées si ses propositions ne trouvent aucun prolongement dans la décision publique ?

« L’esprit du présent article n’est ni une provocation, ni une remise en cause de l’ordre institutionnel, encore moins une posture de contestation. Mais une interpellation républicaine des plus Hautes Autorités de l’Etat. Cette démarche, au demeurant légitime et nécessaire, nous porte à nous interroger sur la place que la Ve République entend réellement accorder au Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel ( CESEC) dans l’architecture de la gouvernance nationale.

Créé le 8 juin 1959 par la Loi n° 18/19, sous l’impulsion de Léon MBA, alors Premier Ministre de la transition vers l’indépendance, l’opérationnalité de l’Institution débutera en 1963 par l’Ordonnance n°12/PR du 20 février 1963, avec la nomination de Paul Marie INDJENDJET GONDJOUT à sa tête.

Le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel ( CESEC) est chargé de recueillir et de porter la voix des forces vives de la Nation, par l’intermédiation des Conseillers Membres. Il joue, de ce fait, un rôle clé dans la consolidation de la démocratie participative. Il collecte et rédige, à l’attention du Président de la République et du Parlement, le Recueil annuel des attentes et des besoins des populations ainsi que des problèmes soumis par la société civile.

Par ailleurs, le Conseil est chargé de donner ses avis et recommandations, sur les questions à caractère économique, social, environnemental, culturel et cultuel portées à son examen par le Président de la République, le Parlement ou toute autre Institution publique.

Autrement dit, le CESEC est une Institution constitutionnelle. A ce titre, il ne saurait être réduit à une structure de consultation dont les travaux se résumeraient à des sessions périodiques, à des rapports soigneusement élaborés et à des recommandations qui, une fois adoptées, prendraient le chemin des tiroirs de l’administration. Ce serait alors vider progressivement l’institution de sa substance et affaiblir la portée de sa mission républicaine. Car une recommandation qui n’est pas jamais examinée, une proposition qui ne reçoit aucune suite et un avis qui demeure sans lendemain finissent par interroger la portée même de la consultation institutionnelle.

Un laboratoire d’idées

Le CESEC n’est pas une institution de représentation symbolique. Il est l’espace où doivent se rencontrer les réalités sociales, les aspirations économiques, les exigences environnementales et les valeurs culturelles de notre pays. Il est en quelque sorte, le thermomètre de la société gabonaise et un laboratoire d’idées au service de la République.

Les sujets dont il s’est saisi, en 2026, sous la présidence de Guy Bertrand MAPANGOU, démontrent d’ailleurs qu’il ne manque ni de matière ni de pertinence.

De l’iboga, avec les enjeux de reconnaissance, de protection et de valorisation d’un patrimoine ancestral, à la reconnaissance et à la protection des terres coutumières et ancestrales; de l’accès aux médicaments, questions fondamentales de justice sociale, aux enjeux budgétaires du projet de Loi de Règlement de l’exercice 2025 et du Projet de Loi de Finances 2027, le Conseil aborde des problématiques qui engagent directement le présent et l’avenir du Gabon.

Ces questions ne sont pas périphériques. Elles touchent à la souveraineté culturelle, à la dignité humaine, à la sécurité foncière, à la justice sociale et à la gouvernance des finances publiques. Elles appellent des réponses politiques, législatives, administratives et budgétaires.

Cependant, d’aucuns s’interrogent : que deviennent les avis et recommandations issus des travaux ? Qui en assure le suivi ? Quelles administrations en sont saisies ? Quelles suites leur sont réservées ?

Autant de questions que la Ve République devrait apporter des réponses. Il est encore temps de rompre avec la culture des recommandations sans lendemain. Le changement de République ne saurait se limiter à un changement de dénomination ou à une nouvelle architecture constitutionnelle. Il doit également traduire une évolution profonde des pratiques de gouvernance.

Eclairer et transformer la réalité

A mon humble avis, la Ve République appelle une nouvelle exigence : celle de l’efficacité institutionnelle et de la responsabilité publique. Dans cette perspective, le CESEC doit pouvoir sortir de la logique de la consultation formelle pour entrer dans celle de la contribution effective à la décision publique. Il ne s’agit pas ici de demander au Président de la République ou au Gouvernement d’entériner mécaniquement toutes les recommandations du Conseil. Il s’agit le reconnaitre leur valeur, de les examiner avec sérieux et de leur réserver des suites explicites.

C’est aussi l’occasion pour le Président de la République de mesurer toute la portée de cet outil constitutionnel. Le CESEC peut être davantage qu’une institution consultative : il peut devenir un véritable instrument d’anticipation, d’évaluation et d’accompagnement des grandes transformations nationales. Encore faut-il lui donner les moyens de jouer pleinement son rôle, renforcer les passerelles avec le Gouvernement, le Parlement et les administrations publiques, et instaurer un dispositif permanent de suivi de ses recommandations.

Le Conseil Economique Social, Environnement et Culturel ne demande pas que ses avis et recommandations deviennent des décisions. Il demande que ses avis comptent dans la décision.

Voilà toute la nuance, mais aussi toute la portée de cette interpellation car le laboratoire d’idées de la République ne doit pas devenir le cimetière de ses propositions. Une institution n’existe pleinement que lorsque la parole qu’elle porte contribue à éclairer et à transformer la réalité.

Jacques SIMA

Ancien journaliste de Formation

Conseiller du Président du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel »