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Gabon : les employeurs tenus de déclarer leur personnel de maison à la CNSS

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Au Gabon, les particuliers employeurs ont l’obligation légale de déclarer leur personnel de maison auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Cette mesure vise à garantir aux travailleurs domestiques une couverture sociale complète ainsi que l’accès à l’ensemble de leurs droits.

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Sont notamment concernés les femmes de ménage, les cuisiniers, les chauffeurs, les gardiens et tout autre employé exerçant au sein d’un domicile privé. Leur immatriculation permet de les recenser officiellement dans le système national de protection sociale et d’ouvrir leurs droits aux différentes prestations de la Caisse.

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Les pièces justificatives à fournir

Pour accomplir cette formalité, l’employeur doit constituer un dossier administratif dont les pièces varient selon la situation du travailleur. Ainsi, pour les travailleurs de nationalité gabonaise, il faudra fournir une copie légalisée de l’acte de naissance. Pour les travailleurs étrangers, une fiche individuelle d’état civil et pour les personnes naturalisées, il suffira d’apporter une copie légalisée du certificat de nationalité accompagnée de l’acte de naissance. Dans tous les cas, ces documents doivent être complétés par deux photos d’identité sur fond blanc.

À travers cette communication, la CNSS souligne que la protection sociale n’est pas l’apanage des seuls salariés d’entreprises ou de l’administration. En régularisant la situation de leurs employés de maison, les employeurs leur permettent, ainsi qu’à leurs ayants droit, de bénéficier d’une véritable sécurité sociale (allocations familiales, pension de retraite, prise en charge des risques professionnels).

Heldy Oyono, Journaliste stagiaire

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