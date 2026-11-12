Bitam : un garçon de 12 ans enlevé par deux individus, retrouvé ligoté dans une plantation

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Un garçon de 12 ans a été retrouvé vivant, mais ligoté, dans une plantation de manioc, mercredi 11 novembre 2026 au quartier Mongomo-Ayat, dans la commune de Bitam. Porté disparu depuis 15 heures, l’enfant aurait été emmené par deux individus alors qu’il jouait derrière le domicile familial, rapporte le média local Direct 9.

Selon les informations recueillies, l’adolescent jouait avec sa petite sœur derrière leur habitation pendant que leur mère faisait réviser sa benjamine devant la maison. Après le départ de sa sœur, il serait resté seul sur les lieux. C’est à ce moment-là qu’il aurait été enlevé par deux individus, d’après son témoignage.

L’enfant retrouvé après cinq heures de recherches

Inquiète de ne plus voir son fils, la mère a rapidement alerté les membres de la famille. Avec l’appui d’un oncle ainsi que des frères et sœurs de la victime, elle a lancé des battues dans le quartier et ses environs. Les proches ont alors sillonné plusieurs secteurs, sans savoir où le garçon avait été conduit ni ce qui lui était arrivé.

C’est aux environs de 20 heures que les recherches ont finalement abouti. Des cris étouffés provenant d’une plantation de manioc, située à une centaine de mètres du domicile, ont attiré l’attention des proches. En se rendant sur place, ils ont découvert l’enfant ligoté, la bouche bâillonnée avec des herbes. Après près de cinq heures d’angoisse, il a ainsi pu retrouver les siens.

Si le jeune garçon est sain et sauf, les circonstances de ce drame restent toutefois à élucider. L’identité des deux suspects qu’il affirme avoir vus, ainsi que leurs motivations, demeurent inconnues. Une enquête devra permettre de faire la lumière sur cet enlèvement présumé. Pour l’heure, les habitants de Mongomo-Ayat restent sous le choc.

Heldy Oyono, journaliste stagiaire