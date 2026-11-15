GEX 2026 : le Gabon, la Côte d’Ivoire et la France en exercice militaire conjoint jusqu’au 29 novembre

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Le Gabon, la Côte d’Ivoire et la France prennent part au Grand exercice multinational interarmées (GEX 2026), organisé du 7 au 29 novembre 2026 en deux phases. Ces manœuvres visent à renforcer les capacités opérationnelles des trois armées face aux menaces sécuritaires dans le golfe de Guinée et en Afrique de l’Ouest, rapporte RFI Afrique.

C’est au total, 2 131 militaires qui sont mobilisés pour cet exercice conjoint. Dans le détail, le contingent comprend 1 181 militaires ivoiriens, 850 soldats français et une centaine d’éléments des Forces armées gabonaises (FAG). À travers cette mobilisation, les trois pays mettent en commun leurs moyens humains et matériels afin de mieux coordonner leurs interventions face aux différentes situations sécuritaires.

Des manœuvres militaires en deux phases

De plus, sur le plan des effectifs et des équipements, la participation gabonaise repose notamment sur des éléments de l’infanterie motorisée. Les forces ivoiriennes mobilisent, quant à elles, des militaires issus des composantes terrestres, aériennes, navales et spéciales. Enfin, de son côté, la France apporte un appui matériel avec trois avions de combat Mirage 2000 et le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Mistral.

Au-delà des effectifs et des équipements, les manœuvres portent notamment sur des scénarios de prises d’otages, de combats en forêt et d’interventions en terrain difficile. Du Côté de la Côte d’Ivoire, les opérations se déroulent dans les villes de Jacqueville, Yamoussoukro et Bouaké. Cette première phase, organisée du 7 au 14 novembre, permet aux forces participantes de confronter leurs procédures aux réalités du terrain et de tester leur capacité à intervenir ensemble.

À l’issue de cette première séquence ivoirienne, les manœuvres se poursuivront au Gabon du 24 au 29 novembre. Cette seconde phase permettra aux militaires des trois pays de poursuivre les entraînements et de tester leur capacité de coordination. En participant à cette édition 2026 du GEX, les trois pays entendent ainsi renforcer leur coopération militaire et consolider leurs capacités à faire face ensemble aux menaces sécuritaires dans la sous-région.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire