Gabon : la Setrag et la Croix-Rouge déploient des soins médicaux à bord des trains

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Un peu plus d’une semaine après sa signature, le 30 octobre dernier, la convention de partenariat scellée entre la Société d’Exploitation du Transgabonais (Setrag) et la Croix-Rouge gabonaise est entrée dans sa phase concrète ce jeudi 05 novembre 2026. Un dispositif sanitaire complet est désormais déployé à bord des rames pour faire face à toute urgence durant les trajets.

L’effectivité du dispositif a été directement constatée en gare par le Directeur Général de la Setrag, Christian Magni, accompagné de la Présidente de la Croix-Rouge gabonaise, le Dr Véronique Tsakoura, juste avant le départ d’un train de voyageurs. « Nous sommes venus avec Madame la Présidente de la Croix-Rouge gabonaise, à la suite de la convention signée la semaine dernière, afin de vérifier la présence effective et opérationnelle du personnel médical à bord », a affirmé Christian Magni.

Une démarche de terrain saluée par le Dr Véronique Tsakoura, qui ambitionne déjà de pérenniser et d’élargir cette alliance stratégique. « Nous sommes plus que ravis et espérons que ce partenariat évoluera rapidement. Notre souhait ultime est que les populations gabonaises soient assistées dans les meilleures conditions possibles tout au long de leur parcours. », a-t-elle indiqué.

Un équipement d’urgence sur mesure pour le rail

Dans les voitures, les équipes de secours s’attellent aux derniers préparatifs avant le coup de sifflet de départ. Le matériel embarqué réunit une trousse de soins d’urgence complète et une réserve de produits pharmaceutiques de première nécessité, réparties de façon rigoureuse.

Le Directeur Général de la Setrag, Christian Magni, accompagné de la Présidente de la Croix-Rouge gabonaise, le Dr Véronique Tsakoura lors du déploiement des soins médicaux à bord des trains © D.R.

Un agent de la Croix-Rouge gabonaise a d’ailleurs détaillé la composition du kit d’intervention. « Le dispositif s’articule autour de deux sacs distincts : le premier, confié à l’infirmière, renferme divers produits pharmaceutiques de soins et de prise en charge ; le second, attribué au secouriste, contient le matériel d’urgence et de stabilisation. », a-t-il déclaré.

Soulagement et satisfaction chez les usagers

Sur le quai comme dans les compartiments, les voyageurs ne cachent pas leur satisfaction face à cette innovation sanitaire. Dans un contexte où les trajets ferroviaires s’étendent sur plusieurs centaines de kilomètres, disposer d’une assistance médicale dédiée apporte une sérénité bienvenue. « Cette initiative d’intégrer des agents de la Croix-Rouge à bord est vraiment louable. Lors des longs voyages, des malaises ou des urgences médicales peuvent survenir à tout moment. Avoir une assistance directe et rapide nous permet de voyager dans de bien meilleures conditions », confie un passager au moment de monter à bord.

En concrétisant ce partenariat en un temps record, la Setrag et la Croix-Rouge gabonaise démontrent que la sécurité ferroviaire ne s’arrête pas aux rails et à la mécanique, mais englobe pleinement la santé et le bien-être des usagers.

Heldy OYONO, Journaliste stagiaire