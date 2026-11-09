Travaux d’aménagement à Okala, Lac Bleu et Diba-Diba : CanalBox annonce des perturbations sur son réseau

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Dans le cadre des travaux d’aménagement des voies secondaires au Lac Bleu et à Diba-Diba, ainsi que du prolongement de la voie de contournement d’Okala, certaines zones de notre réseau connaissent actuellement des perturbations.

Les quartiers concernés sont : une partie d’Angondjé et Angondjé Village, Okala, Mikologou, Cité des Ailes, Aéroport, Avorbam, Diba-Diba et Lac Bleu. Nos équipes techniques sont pleinement mobilisées sur le terrain afin de rétablir votre connexion dans les meilleurs délais.

Nous vous présentons nos sincères excuses pour la gêne occasionnée et vous remercions pour votre compréhension et votre fidélité.



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