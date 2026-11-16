Financement de la décentralisation : Hermann Immongault presse le gouvernement d’accélérer la cadence

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Érigée en pilier de la modernisation de l’État, la décentralisation entre dans une phase opérationnelle décisive. Réunis ce dimanche 15 novembre 2026 autour du Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, plusieurs membres de l’exécutif ont passé au crible les mécanismes destinés à doter les collectivités locales de moyens financiers pérennes. Face aux attentes pressantes des populations, le Vice-Président du gouvernement a instruit une accélération immédiate du processus afin de rendre effectif ce transfert de compétences et de ressources.

Au cœur de cette séance de travail figurait la restitution du dialogue de gestion engagé entre le Fonds de péréquation des collectivités locales, institué en février 2026 et dont les statuts sont déjà validés, et les ministères sectoriels clés. Pour garantir un développement territorial équilibré, le modèle retenu combine la quote-part budgétaire de l’État aux contributions directes des secteurs extractifs et forestiers.

Les ministères de l’Intérieur, de l’Économie, des Eaux et Forêts, du Pétrole et des Mines ont ainsi identifié les leviers mobilisables notamment les fonds de développement local dédiés aux mines, aux hydrocarbures et à la forêt. Dans ce dernier secteur, des mesures concrètes se dessinent déjà pour alimenter les caisses locales, à l’instar des autorisations de coupes de 3 à 15 pieds destinées à la commercialisation ou encore de l’attribution de forêts communautaires aux villages, communes et départements.

Lever les verrous juridiques et budgétaires

Si l’architecture financière se précise, plusieurs obstacles techniques restent à surmonter avant le déploiement sur le terrain. Comme l’a souligné le ministre de l’Économie, Thierry Minko, l’exécutif doit sécuriser l’assiette fiscale de prélèvement, arrêter définitivement les grilles de répartition et adapter le cadre budgétaire.

L’harmonisation juridique s’avère tout aussi indispensable, notamment à travers la révision en cours du Code minier. Parallèlement, le renforcement des ressources humaines et l’opérationnalisation des comités provinciaux de décentralisation constituent des préalables incontournables pour absorber et gérer efficacement ces futurs financements.

Un calendrier serré d’ici fin novembre

À l’issue de la réunion, le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Edgard Moukoumbi, a rappelé l’enjeu politique de ce chantier, qualifié d’organe clé du septennat présidentiel. L’heure n’est plus aux études, mais à la mise en mouvement concrète des organes créés.

Les équipes ministérielles disposent désormais d’un délai très court : un calendrier de mise en œuvre doit être validé dès la fin de la semaine prochaine, avec pour objectif d’arrêter l’ensemble des modalités de financement avant la fin du mois de novembre. Une échéance charnière pour rapprocher enfin l’administration des citoyens.