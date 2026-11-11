Gabon–Chine : Daniel Franck Idiata salue une «victoire diplomatique majeure» d’Oligui Nguema

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Dans une tribune consacrée à la visite d’État du président Brice Clotaire Oligui Nguema en Chine, du 3 au 7 novembre 2026, le Pr Daniel Franck Idiata, président de l’Université du Leadership Citoyen de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), dresse un bilan particulièrement élogieux de ce déplacement. Évoquant une « victoire diplomatique majeure pour le Gabon », il met en avant les accords conclus dans les secteurs minier, énergétique, industriel et numérique, ainsi que les perspectives de coopération avec Pékin. Pour l’universitaire, cette visite marque une nouvelle étape dans les relations sino-gabonaises et pourrait contribuer à accélérer la transformation économique du pays. Une ambition dont la concrétisation dépendra désormais de la mise en œuvre effective des engagements annoncés.

La visite d’État du Président de la République gabonaise, Son Excellence Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, en République populaire de Chine, du 3 au 7 novembre 2026, constitue un moment majeur de la diplomatie gabonaise. Elle ouvre une nouvelle ère pour le partenariat entre Libreville et Pékin, désormais élevé au rang de communauté d’avenir partagé à l’ère nouvelle. L’Université du Leadership Citoyen de l’UDB salue, avec fierté, la vision, la constance et l’efficacité du Président OLIGUI NGUEMA. En cinq jours, le Chef de l’État a transformé une visite diplomatique ordinaire en un puissant levier de modernisation, d’industrialisation, de formation et de prospérité pour le Gabon.

UNE DIPLOMATIE DE RÉSULTATS

Ce déplacement s’inscrit dans la continuité de la participation du Président OLIGUI NGUEMA au quatrième Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), en 2024. Il témoigne d’une politique étrangère claire : faire du Gabon un acteur crédible, respecté et attractif sur la scène internationale.



À Pékin, le Président de la République a été reçu avec les honneurs réservés aux grands partenaires de la Chine. Les entretiens avec le Président XI JINPING, le Premier Ministre LI QIANG et le Président de l’Assemblée populaire nationale, ZHAO LEJI, ont permis de consolider une relation cinquantenaire fondée sur le respect mutuel, la confiance, la solidarité et le développement partagé.



La déclaration conjointe du 6 novembre marque un saut qualitatif historique : les relations gabono-chinoises ne se limitent plus à la coopération traditionnelle ; elles deviennent une communauté d’avenir partagé, tournée vers la transformation économique, l’innovation et le bien-être des populations.

DES ACCORDS QUI CHANGENT LE GABON

Les résultats concrets de cette visite sont immenses. À Pékin, six mémorandums d’entente ont été signés, couvrant les mines, la formation et les géosciences, les chaînes industrielles, le développement partagé, la construction du bâtiment polyvalent du ministère des Affaires étrangères et la coopération entre les télévisions nationales.



À Shanghai, le Président OLIGUI NGUEMA a obtenu des engagements structurants avec Huawei dans trois domaines décisifs : la sécurité publique, la modernisation numérique des universités publiques et l’équipement de l’Université Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA en outils d’intelligence artificielle. Ces protocoles préparent la jeunesse gabonaise aux métiers de demain et placent le savoir au cœur de la transformation nationale.



Dans le secteur énergétique et industriel, la lettre d’intention signée entre l’État gabonais, Eramet Comilog et Sinohydro ouvre la voie à l’alimentation électrique de la future usine d’alliages de manganèse dans la région de Libreville. Il s’agit d’une avancée majeure pour la transformation locale des ressources naturelles, la création de valeur ajoutée et l’emploi des Gabonais.

Les accords relatifs au projet intégré de Belinga, notamment dans les domaines ferroviaire, énergétique et industriel, renforcent également l’ambition du Gabon de bâtir une économie productive, connectée et compétitive.

UNE VICTOIRE POUR L’INDUSTRIALISATION

Le Président OLIGUI NGUEMA a fait de cette visite une plateforme au service de l’industrialisation du Gabon. La présence du Chef de l’État à la 9è Exposition internationale d’importation de Chine, à Shanghai, a permis de présenter les atouts considérables du pays : son potentiel forestier, minier et touristique, ainsi que sa vision d’une économie verte et durable.



Cette présence n’est pas symbolique : elle affirme que le Gabon veut attirer des investissements chinois de qualité, développer ses infrastructures, transformer ses matières premières sur son sol et créer des emplois durables pour sa jeunesse. La décision des deux pays d’accélérer la conclusion d’un accord de partenariat économique, destiné à encadrer l’exemption de droits de douane dont bénéficient les produits gabonais en Chine depuis le 1er mai 2026, constitue une perspective exceptionnelle pour les entreprises, les producteurs et les exportateurs gabonais.

LE GABON, PAYS CARBONE NÉGATIF

L’Université du Leadership Citoyen de l’UDB salue particulièrement la défense vigoureuse, par le Président OLIGUI NGUEMA, de la cause des pays forestiers dans les négociations climatiques internationales. Le Chef de l’État a rappelé que le Gabon, pays à carbone négatif, mérite que sa contribution à la préservation de la planète soit reconnue et rémunérée à sa juste valeur.

En saluant les efforts de la Chine vers la neutralité carbone à l’horizon 2060 et son leadership dans les énergies renouvelables, le Président de la République a placé le Gabon dans une dynamique de coopération écologique ambitieuse. Cette convergence ouvre la voie à des partenariats dans l’énergie propre, la biodiversité, l’agriculture durable et la protection des forêts.

UNE VOIX AFRICAINE ÉCOUTÉE

À Pékin, le Président OLIGUI NGUEMA a également porté une voix forte pour un multilatéralisme plus équitable, une réforme des institutions internationales et une meilleure représentation de l’Afrique. Il a réaffirmé l’attachement du Gabon à la paix, à la sécurité mondiale, à la justice climatique et à la coopération entre les nations.

Le Gabon a réaffirmé son soutien au principe d’une seule Chine et salué les initiatives chinoises en faveur du développement mondial, de la sécurité mondiale, de la civilisation mondiale et de la gouvernance mondiale. Cette position cohérente renforce la crédibilité diplomatique du Gabon et son poids dans le dialogue international.

UNE FIERTÉ NATIONALE

L’Université du Leadership Citoyen de l’UDB félicite chaleureusement le Président Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, sa délégation et tous les acteurs qui ont contribué au succès de cette visite. Le Gabon revient de Chine avec des accords, des perspectives d’investissement, des projets structurants et une nouvelle ambition de souveraineté économique.

Cette mission démontre qu’une diplomatie active, courageuse et tournée vers les résultats peut servir directement les intérêts du peuple gabonais. Elle confirme que le Président OLIGUI NGUEMA entend faire du Gabon un pays qui ne se contente plus d’exporter ses richesses, mais qui les transforme, les valorise et construit son avenir.



L’Université du Leadership Citoyen de l’UDB invite donc l’ensemble des Gabonais, les forces vives de la Nation, ainsi que les partenaires du développement à soutenir la mise en œuvre rapide de ces accords. Derrière chaque protocole signé, se trouvent des écoles et des universités modernisées, des jeunes formés, des usines à venir, des routes et des rails à construire, des emplois à créer et un Gabon plus fort et plus prospère — un Gabon davantage respecté dans le concert des Nations.