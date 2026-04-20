Prosperity Index 2026 : Le Gabon, 4e pays le plus riche d’Afrique en 2026

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Selon le dernier rapport « Prosperity Index 2026 » publié par la plateforme HelloSafe, le Gabon franchit un palier historique en devenant la 4e nation la plus riche du continent. Avec un score de 52,45, le pays s’affirme non seulement comme le leader incontesté de la zone Afrique centrale, mais bouscule également la hiérarchie continentale.

Ce nouveau classement place le Gabon juste derrière un trio de tête insulaire et maghrébin composé des Seychelles, de Maurice et de l’Algérie. La performance est d’autant plus remarquable que Libreville devance désormais des poids lourds historiques tels que l’Égypte (5e), le Maroc (9e) et l’Afrique du Sud (10e).

Cette progression témoigne d’une résilience singulière. Alors que le pays a traversé une phase de transition politique majeure, les réformes structurelles engagées semblent avoir consolidé les fondamentaux économiques aux yeux des analystes internationaux.

Les moteurs de la réussite

Plusieurs piliers soutiennent cette trajectoire ascendante. Ainsi, le pays maintient l’un des PIB par habitant les plus élevés d’Afrique, porté par une production pétrolière et minière robuste; sa stratégie de transformation locale et le rachat d’actifs stratégiques, comme ceux d’Assala Energy, ont renforcé la richesse nationale.

A noter également que malgré les préoccupations liées à la dette publique, la richesse moyenne par adulte demeure nettement supérieure à la moyenne du continent.

Le défi de l’impact social

Toutefois, cette 4e place, bien que prestigieuse, soulève un paradoxe que le gouvernement ne peut ignorer. Si la « richesse statistique » est une réalité confirmée par HelloSafe, le défi majeur reste la redistribution. L’enjeu des réformes en cours sera de transformer ces scores macroéconomiques en améliorations tangibles pour le panier de la ménagère, afin que la prospérité du Gabon ne soit pas seulement un chiffre, mais une réalité quotidienne pour tous ses citoyens.