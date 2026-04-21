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Enseignement supérieur : l’UIL-BJ célèbre 96 diplômés et lance sa première génération de docteurs sur le marché

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 21 avril 2026 à 7h00min
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Photo de famille avec les récipiendaires de l'Université Internationale de Libreville Berthe et Jean © D.R.
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À travers une cérémonie d’envergure organisée le 18 avril 2026, l’Université Internationale de Libreville Berthe et Jean franchit un cap historique en consacrant 96 lauréats de Master et Doctorat, en présence de hautes autorités de l’État.

Une cérémonie à forte portée symbolique et institutionnelle. Sur son campus d’ Essassa, l’UIL-BJ a réuni autorités politiques, universitaires, partenaires institutionnels ainsi que les familles des diplômés autour d’un événement mêlant solennité académique et célébration.

La journée s’est ouverte par une messe d’action de grâce, marquant une volonté d’inscrire cette cérémonie dans un esprit de reconnaissance et de recueillement, avant de laisser place aux séquences protocolaires. Point central de l’événement : la remise officielle des diplômes à 96 lauréats, consacrant plusieurs années d’efforts et confirmant la montée en puissance de l’institution dans le paysage de l’enseignement supérieur.

Une première génération de docteurs formés en son sein

Moment historique pour l’université, cette édition a vu la sortie de sa toute première promotion de docteurs, baptisée « Promotion Alexandre Barro Chambrier », en référence au Professeur Hugues Alexandre Barro Chambrier, parrain de la cuvée.

Au total, la promotion 2024-2025 comprend : 5 docteurs en sciences juridiques et politiques; 45 diplômés de Master en droit privé; 25 diplômés de Master en droit public et 21 diplômés de Master professionnel en gestion et économie appliquée. 

Le vice-président de la République et parrain de la promotion, le Pr Hugues Alexandre Barro Chambrier, a tenu à souligner la portée stratégique de cette nouvelle génération devant l’assemblée: « Votre rôle sera éminemment stratégique. Dans les juridictions, les cabinets, les administrations, les entreprises, les universités, ou encore les organisations régionales et internationales, vous serez les acteurs directs de la crédibilité nationale et des artisans de la performance publique comme privée. »

Une distinction nationale pour la présidente de l’institution

Autre moment fort de la cérémonie : la distinction de Madame le Président Marie Madeleine Mborantsuo, élevée au grade de Commandeur dans l’Ordre de l’Éducation Nationale.

La présidente de l’UIL-BJ, Marie Madeleine Mborantsuo entouré des officiels © D.R.

Cette reconnaissance vient saluer son engagement en faveur du développement de l’éducation et de la formation d’élites au Gabon. Elle est intervenue dans un contexte particulier, coïncidant avec la célébration de son anniversaire, conférant à l’événement une dimension à la fois institutionnelle et humaine.

Une mobilisation des autorités publiques

La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et porte-parole du gouvernement Charles Edgar Mombo et Madame le Ministre d’État, Ministre de l’Éducation Nationale, Chargée de la Formation Civique Camélia Ntoutoume Leclercq.

Dans son allocution, le ministre de l’Enseignement supérieur a salué la qualité de la formation dispensée, mettant en avant la synergie entre étudiants et corps professoral comme facteur déterminant de réussite.

Une université en phase de consolidation

Depuis sa création en 2014, l’UIL-BJ s’est progressivement imposée comme un pôle d’excellence, structuré autour de plusieurs écoles couvrant des domaines stratégiques.

Avec la formation de ses premiers docteurs, l’institution franchit un cap décisif et renforce son ambition : contribuer à faire du Gabon un hub de formation supérieure et de recherche scientifique à l’échelle régionale et internationale.

Entre solennité et célébration

Au-delà du protocole académique, la cérémonie s’est achevée par un dîner-spectacle, offrant un moment de célébration et de convivialité après des années d’efforts, dans une atmosphère de fierté collective.

À travers cet événement, l’UIL-BJ confirme sa volonté de former des leaders capables de répondre aux défis contemporains, tout en consolidant son positionnement dans un environnement académique en mutation.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 21 avril 2026 à 7h00min
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Blandine Biloghe

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