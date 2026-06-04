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Musée national : le Lycée Marianne en immersion

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 4 juin 2026 à 16h25min
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Les élèves du Lycée Marianne lors de leur excursion scolaire au Musée National © D.R.
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Le lycée Marianne a donné l’opportunité à ses apprenants d’en apprendre un peu plus sur leur culture à travers une immersion au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon. Une activité pédagogique qui vise à rapprocher les jeunes apprenants, déconnectés de leurs origines, d’en apprendre plus sur les valeurs et biens qui font l’histoire du Gabon. 

À l’occasion des journées portes ouvertes organisées par le Musée national des arts, rites et traditions, le Lycée Marianne a tenu à marquer leur coup. Pour l’établissement, cette journée est une façon de rappeler les plus jeunes de leurs racines. « La pédagogie n’est pas très orientée sur l’histoire nationale. On donne des cours de sciences, de français et ils ne sont gabonais que de nom. Alors il est utile qu’il découvre et fasse corps avec ce que le Gabon a de plus profond et sacré », a déclaré M. Jonhson Boukandja, professeur de français et littérature. 

Apprendre et découvrir l’histoire intrinsèque 

Peinture, découvertes de masques et reliques ancestrales, exploration de la grotte, usages des instruments de musique anciens, ce sont autant d’activités auxquelles les élèves ont pu se prêter à cœur joie. Une expérience qui fut aussi belle qu’enrichissante. « C’était une belle expérience aussi bien culturelle que sociale car les enfants sont aujourd’hui plus connectés aux écrans qu’à leurs racines. On a pu aujourd’hui se rapprocher de nos racines et acquérir des informations que je n’ai pas sur mes origines. », a indiqué Kesia Akue, élève de Terminale. 

Les élèves du Lycée Marianne au Musée National © D.R.

Accompagnés d’un guide, les élèves, de tous les niveaux de l’établissement, ont pu être édifiés sur l’importance de chaque objet présent dans le musée. À travers cette journée immersive, le Lycée Marianne, qui est un établissement privé d’enseignement général et technologique, entend promouvoir l’identité culturelle gabonaise auprès de ses élèves. 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 4 juin 2026 à 16h25min
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