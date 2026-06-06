Gabon : 11,9% des élèves déclarent avoir déjà fumé

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À l’occasion de la Journée mondiale sans tabac célébrée chaque 31 mai, le ministère de la Santé a lancé un signal d’alarme sur l’ampleur de la consommation de tabac et de drogues en milieu scolaire au Gabon. S’appuyant sur les résultats de l’Enquête nationale sur la prévalence du tabagisme et des drogues en milieu scolaire au secondaire, menée par le Programme national de lutte contre le tabagisme en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, les autorités sanitaires dressent un constat préoccupant. Cette étude, réalisée auprès de 115 736 élèves à travers le pays, met en lumière l’exposition des jeunes aux addictions.

Selon l’enquête, 11,9 % des élèves interrogés déclarent avoir déjà fumé au moins une fois dans leur vie, tandis que 6,5 % se définissent comme des fumeurs actifs. Plus inquiétant encore, plus de 32 % des élèves sont exposés au tabagisme passif dans leur environnement quotidien. L’étude souligne également que la curiosité et l’influence des pairs demeurent les principaux facteurs qui poussent les adolescents à expérimenter le tabac et d’autres substances psychoactives.

Une jeunesse exposée aux influences de l’industrie du tabac

Au-delà du tabagisme, l’enquête met en évidence une consommation non négligeable de substances hallucinogènes. Ainsi, 13,8 % des élèves déclarent en consommer, un chiffre qui suscite de vives inquiétudes chez les responsables de la santé publique. Par ailleurs, seuls 31,4 % des élèves affirment avoir bénéficié d’actions de sensibilisation ou de prévention, révélant un déficit important d’information dans les établissements scolaires. Pour les autorités, ces données démontrent l’urgence de renforcer les campagnes d’éducation sanitaire auprès des jeunes.

Les résultats montrent également que plus de 52 % des élèves sont exposés aux stratégies de promotion et d’influence de l’industrie du tabac. Derrière des emballages attractifs, des saveurs fruitées, des cigarettes électroniques au design moderne et une présence massive sur les réseaux sociaux, les autorités dénoncent des méthodes ciblant particulièrement les adolescents. Le ministère de la Santé n’hésite plus à qualifier cette situation de « délinquance à la nicotine », estimant que toute une génération risque d’être piégée dans le cycle de l’addiction si des mesures plus fermes de prévention et de protection ne sont pas rapidement mises en œuvre.