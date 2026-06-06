Derniers articlesSOCIETE

 Littérature : Édifice Price présente « Sanction et Peine : L’orage d’une vie » Tome 1 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 6 juin 2026 à 13h25min
1 514 Temps de lecture 1 minute
Ecouter l'article

La scène littéraire gabonaise vient de se doter d’une nouvelle plume. Édifice Price, britannique d’origine gabonaise, a dévoilé sa première œuvre romancière intitulée « Sanction et Peine : L’orage d’une vie », ce vendredi 04 juin 2026. Ce roman, premier d’une trilogie, est une fiction contemporaine qui suit le parcours de Badimba, sur le chemin épineux qu’est la vie. 

Premier jet de l’auteure, « Sanction et Peine : L’orage d’une vie »  est le Tome 1 d’un récit couché sur 374 pages publié chez Bruyère. À travers une narration engagée et sensible, Édifice Price plonge le lecteur dans le monde de Badimba. Une jeune fille gabonaise convaincue d’avoir été rejetée dès la naissance par sa famille, mais qui finit par voler de ses propres ailes et accomplir de belles et grandes choses. De Libreville à New York en passant par Londres, son histoire est une introspection dans un monde de non-dits. 

D’oubliée à reconnue par les siens et par tous 

C’est une narration qui puise sa source dans des faits du quotidien. « Au cours de ma vie j’ai rencontré des situations familiales, amicales qui m’ont impactées. Et tous les silences que je gardais il a fallu à un moment les extérioriser. Et pour ce faire, j’ai choisi d’écrire ces mots que je gardais en silence », confie Édifice Price. Les thématiques abordées sont la résilience, la justice, l’épreuve de vie, la reconstruction, la spiritualité ou encore l’identité.  Badimba, appellation en langue nzebi signifiant « oubliée », est une invite à la reconstruction et la quête identitaire et l’audace.

« J’aimerai que l’on retienne de cette histoire le Never give up (n’abandonne jamais). Il faut toujours écouter sa voix intérieure et pas ce que disent les gens. Et c’est ça l’histoire de ce premier Tome qui concilie résilience et détermination », a-t-elle souligné. Née le 25 août 1978 à Koulamoutou, Matchanga Blanche, de son nom à l’état civil est une britannique qui réside à Londres au Royaume Uni. Elle est riche d’un parcours académique international entre l’Afrique et Londres qui lui confère des compétences en gestion, administration, coordination de projets et management stratégique. 

Après ce Tome 1, deux autres devront suivre. Il s’agit de « Sanction et peine : une vie, un destin – Mes mémoires » et « Sanction et Peine : l’apothéose des roses de ma mémoire ». Notons que son œuvre est disponible en ligne et en support physique à 20.000FCFA.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 6 juin 2026 à 13h25min
1 514 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Booué : le projet de barrage hydroélectrique de 400 MW se précise 

6 juin 2026 à 14h44min

Médias : Sika Finance déploie un bureau régional à Libreville

6 juin 2026 à 13h59min

Gabon : l’impunité, pivot de la mal gouvernance selon Franck Nguema

6 juin 2026 à 13h41min

Gabon : 11,9% des élèves déclarent avoir déjà fumé

6 juin 2026 à 13h35min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage ] Gabon : ces oubliés de la République qui errent nus dans nos rues 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Gabon : ces oubliés de la République qui errent nus dans nos rues
[#InstantSanté] Instant Santé : Dr Alphonse Louma explique les addictions au Gabon Instant Santé reçoit Dr Alphonse Louma, addictologue, pour un échange essentiel autour des addictions au Gabon. Avec Geneviève Dewuno, il revient sur la prise en charge des personnes dépendantes, les ravages de l’alcool, du cannabis, des drogues illicites et des jeux compulsifs, mais aussi sur les signes qui doivent alerter les parents. Une émission à suivre sur GMT TV, Facebook, YouTube et TikTok. 📱066441717 📞 011775663 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl #GMTTv #GMT #Gabon
[#InstantSanté] Instant Santé : Dr Alphonse Louma explique les addictions au Gabon
[#Reportage ] CNDPC : Séraphin Moundounga succède à Séraphin Ndaot  𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] CNDPC : Séraphin Moundounga succède à Séraphin Ndaot
[#Reportage ] Libreville : les élèves du Lycée Marianne édifiés sur les réseaux sociaux et les IST ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Libreville : les élèves du Lycée Marianne édifiés sur les réseaux sociaux et les IST !
[#Journal] Le 19H30 du 05 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 05 Juin 2026
[#Déclaration] Bilie-By-Nze : la défense dénonce une détention “sans base légale” Près de deux mois après le placement sous mandat de dépôt d’Alain-Claude Bilie-By-Nze, son avocat, Maître Thierry Nguia, conteste la procédure et réclame sa remise en liberté immédiate. Selon la défense, les faits reprochés seraient prescrits depuis 2011 et le maintien en détention préventive ne serait justifié ni par les nécessités de l’instruction, ni par la manifestation de la vérité. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Déclaration] Bilie-By-Nze : la défense dénonce une détention “sans base légale”
S'abonner
Bouton retour en haut de la page