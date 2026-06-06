 Littérature : Édifice Price présente « Sanction et Peine : L’orage d’une vie » Tome 1 

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La scène littéraire gabonaise vient de se doter d’une nouvelle plume. Édifice Price, britannique d’origine gabonaise, a dévoilé sa première œuvre romancière intitulée « Sanction et Peine : L’orage d’une vie », ce vendredi 04 juin 2026. Ce roman, premier d’une trilogie, est une fiction contemporaine qui suit le parcours de Badimba, sur le chemin épineux qu’est la vie.

Premier jet de l’auteure, « Sanction et Peine : L’orage d’une vie » est le Tome 1 d’un récit couché sur 374 pages publié chez Bruyère. À travers une narration engagée et sensible, Édifice Price plonge le lecteur dans le monde de Badimba. Une jeune fille gabonaise convaincue d’avoir été rejetée dès la naissance par sa famille, mais qui finit par voler de ses propres ailes et accomplir de belles et grandes choses. De Libreville à New York en passant par Londres, son histoire est une introspection dans un monde de non-dits.

D’oubliée à reconnue par les siens et par tous

C’est une narration qui puise sa source dans des faits du quotidien. « Au cours de ma vie j’ai rencontré des situations familiales, amicales qui m’ont impactées. Et tous les silences que je gardais il a fallu à un moment les extérioriser. Et pour ce faire, j’ai choisi d’écrire ces mots que je gardais en silence », confie Édifice Price. Les thématiques abordées sont la résilience, la justice, l’épreuve de vie, la reconstruction, la spiritualité ou encore l’identité. Badimba, appellation en langue nzebi signifiant « oubliée », est une invite à la reconstruction et la quête identitaire et l’audace.

« J’aimerai que l’on retienne de cette histoire le Never give up (n’abandonne jamais). Il faut toujours écouter sa voix intérieure et pas ce que disent les gens. Et c’est ça l’histoire de ce premier Tome qui concilie résilience et détermination », a-t-elle souligné. Née le 25 août 1978 à Koulamoutou, Matchanga Blanche, de son nom à l’état civil est une britannique qui réside à Londres au Royaume Uni. Elle est riche d’un parcours académique international entre l’Afrique et Londres qui lui confère des compétences en gestion, administration, coordination de projets et management stratégique.

Après ce Tome 1, deux autres devront suivre. Il s’agit de « Sanction et peine : une vie, un destin – Mes mémoires » et « Sanction et Peine : l’apothéose des roses de ma mémoire ». Notons que son œuvre est disponible en ligne et en support physique à 20.000FCFA.