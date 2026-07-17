«Local Content» : Eramet Comilog et ses partenaires posent les jalons d’une croissance inclusive au Gabon

Ecouter l'article

Loin de se limiter à une simple contrainte réglementaire, la promotion du contenu local s’impose désormais comme une stratégie clé pour l’économie gabonaise. Lors d’une journée de réflexion dédiée au sujet, Eramet Comilog a réuni partenaires publics et privés afin de transformer la ressource minière en opportunités durables pour les entreprises et travailleurs du pays.

Sur le terrain, les retombées économiques s’élèvent déjà à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. À ce jour, la compagnie minière recense 780 fournisseurs et prestataires locaux, dont près des trois quarts sont de droit gabonais.

Cette dynamique représente 37 % des achats réalisés localement, soit environ 56,8 milliards FCFA, et génère plus de 3 000 emplois directs chez les sous-traitants. Toutefois, l’ambition actuelle consiste à dépasser ces acquis pour accroître la part de valeur conservée au Gabon.

Lever les freins par l’action collective

Pour franchir un cap, la rencontre a privilégié la co-construction en s’appuyant sur des méthodes participatives comme le Design Thinking. Administrations, institutions financières, structures de formation et PME ont ainsi analysé conjointement les obstacles majeurs du secteur : L’accès aux financements et la conformité administrative ou fiscale ; la visibilité sur les marchés et la structuration des petites entreprises et le renforcement des compétences et la synergie entre les acteurs.

L’objectif affiché dépasse la simple attribution de contrats. Il s’agit de faire émerger de véritables champions nationaux capables d’innover et de créer de l’emploi qualifié.

Investir dans le capital humain pour l’avenir

La montée en puissance des PME repose avant tout sur le développement des talents locaux. C’est pourquoi l’accent est mis sur le transfert de savoir-faire, les certifications professionnelles, le mentorat et le renforcement des compétences techniques.

À horizon de cinq ans, cette vision vise un tissu économique consolidé. En bâtissant des partenariats durables entre secteurs public et privé, le Gabon entend bâtir un écosystème où la richesse du sous-sol profite directement à l’ensemble du territoire.