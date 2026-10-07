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Programme des obsèques de Feue Francine Minkoué Okemvele

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MinKoué Okemvele Francine Manuella, de son vivant © D.R.
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Suite au décès de leur fille, MinKoué Okemvele Francine Manuella épouse Mbore Mengara, Assistante sociale précedemment en service à Oyem, les familles de Feu Okemvele Zang Emmanuel par Angone NKodje et de Feu Be Obame Paul par Essangui Mbafan vous informe que le programme des obsèques est arrêté comme suit:

Jeudi 8 Octobre 2026

– 13H00 : Sortie de la dépouille de Gasep-Ga ;

– 14H00 : Messe en la Paroisse Notre Dame des Victoires de Plaine Niger ;

– 16H00 : Exposition de la dépouille et Hommages des différentes 

délégations ;

– 20H00 : Début de la veillée.

Vendredi 9 octobre 2026 

– 5H00 : Levée de la Dépouille et départ pour Oyem ;

– 15h00 : Arrivée à Oyem, exposition et Hommages au domicile familial à 

Methui ;

– 20h00 : Début de la Veillée mortuaire.

Samedi 10 octobre 2026

– 10H00 : Levée de la Dépouille, suivi d’une Messe d’inhumation en la 

Paroisse Ste Thérèse d’Angone ;

– 12H00 : Inhumation au cimetière Familial de NDAVA’A.

Dimanche 11 octobre 2026 

– Fin des obsèques et retour des délégations.

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