Programme des obsèques de Feue Francine Minkoué Okemvele
Suite au décès de leur fille, MinKoué Okemvele Francine Manuella épouse Mbore Mengara, Assistante sociale précedemment en service à Oyem, les familles de Feu Okemvele Zang Emmanuel par Angone NKodje et de Feu Be Obame Paul par Essangui Mbafan vous informe que le programme des obsèques est arrêté comme suit:
Jeudi 8 Octobre 2026
– 13H00 : Sortie de la dépouille de Gasep-Ga ;
– 14H00 : Messe en la Paroisse Notre Dame des Victoires de Plaine Niger ;
– 16H00 : Exposition de la dépouille et Hommages des différentes
délégations ;
– 20H00 : Début de la veillée.
Vendredi 9 octobre 2026
– 5H00 : Levée de la Dépouille et départ pour Oyem ;
– 15h00 : Arrivée à Oyem, exposition et Hommages au domicile familial à
Methui ;
– 20h00 : Début de la Veillée mortuaire.
Samedi 10 octobre 2026
– 10H00 : Levée de la Dépouille, suivi d’une Messe d’inhumation en la
Paroisse Ste Thérèse d’Angone ;
– 12H00 : Inhumation au cimetière Familial de NDAVA’A.
Dimanche 11 octobre 2026
– Fin des obsèques et retour des délégations.
GMT TV
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