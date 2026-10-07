Grand Libreville : pénurie de carburant, la cherté du taxi déjà à l’œuvre !

Ecouter l'article

Depuis plus d’une semaine, la pénurie de gasoil et d’essence a des effets visibles sur le quotidien des Librevillois. Si l’absence se mesure d’abord dans les stations-service, il est palpable que les effets sont immédiats sur le prix des courses de taxi, qui ont augmenté insidieusement et ce, sans annonce officielle.

Sur les trajets urbains classiques, la course à 200 FCFA se négocie désormais entre 300 et 400 FCFA. Pour quitter Libreville vers Akanda, il faut compter au minimum 1 500 FCFA. Les usagers parlent d’une hausse sournoise étant donné qu’aucune décision n’a été publiée. Mais le tarif augmente de fait, course après course. À défaut, vous marcherez.

Envolée des prix du transport en perspective !

Les transporteurs expliquent cette flambée par la rareté du carburant. « Pour faire le plein, on passe beaucoup 4 à 5 heures dans les files d’attente. Et des fois on n’a que la moitié. L’approvisionnement se fait par vagues et par zones, ce qui rend l’accès au carburant aléatoire », a témoigné Arsène, un transporteur du Grand Libreville. Un conducteur de taxi qui a obtenu son plein préfère donc le ménager.

Ces derniers limitent dès lors leurs allers-retours, évitent les longs trajets ou font payer plus cher chaque kilomètre parcouru. Cette situation montre la fragilité d’un système où le transport dépend d’un seul approvisionnement. Les travailleurs, les élèves et les commerçants sans véhicule personnel subissent la hausse en premier. Un salarié qui faisait deux courses par jour à 200 FCFA en paie désormais le double

Depuis fin septembre à Libreville, les déplacements non essentiels sont repoussés, et les zones périphériques se retrouvent plus isolées. L’attente en station coûte aussi aux transporteurs des heures de travail, qu’ils répercutent sur leurs clients. Sans tarif encadré, chacun fixe son prix selon sa propre situation.Cette pénurie impose une régulation des tarifs en période de crise et du rétablissement rapide d’un approvisionnement régulier.