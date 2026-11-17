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À l’occasion des Seize Jours d’activisme contre les violences basées sur le genre, l’association Arc-en-Ciel a présenté, ce mardi 17 novembre à Libreville, un plaidoyer pour la protection des jeunes filles contre les violences sexuelles et intrafamiliales au Gabon. Soutenue par l’Union européenne (UE) et le Réseau national pour la protection et la promotion des droits de l’enfant au Gabon (RESPEG), cette initiative vise à briser l’omerta et à proposer des mesures concrètes pour endiguer ce fléau.

La rencontre, organisée au siège de la délégation de l’Union européenne, a réuni des représentants des autorités étatiques, des diplomates, des professionnels des médias, des parents ainsi que de nombreux jeunes. Selon les données révélées lors de cette présentation, 57,38 % des filles interrogées déclarent être victimes de violences sexuelles et familiales. Un chiffre alarmant qui témoigne de l’ampleur d’un phénomène compromettant gravement leur sécurité, leur dignité et leur épanouissement.

Briser le silence et renforcer les mécanismes de protection

L’analyse met également en lumière une réalité tout aussi préoccupante : le foyer, pourtant censé être un refuge, constitue le principal lieu où sont commis ces abus, concentrant 64 % des cas recensés. Prenant la parole, l’ambassadrice de l’UE au Gabon, Cécile Abadie, a salué l’engagement de terrain de l’association et la pertinence de cette démarche. Elle a fermement rappelé la gravité de ces actes, en particulier lorsqu’ils surviennent au sein de la cellule familiale : « Ces violences ne sont pas des affaires privées, ce sont des crimes. »

De son côté, Agnouret épouse Lebanda, responsable du service projets au sein de l’ONG Arc-en-Ciel, a appelé de ses vœux une mobilisation effective des décideurs. « Nous souhaitons que ce plaidoyer ne soit pas simplement un document de plus, mais qu’il constitue une véritable invitation à la réflexion, au dialogue, à la prise de conscience et, surtout, à l’action collective et à la prise de décisions concrètes. », a-t-elle déclaré.

À travers ce document, l’association Arc-en-Ciel entend interpeller les pouvoirs publics et les acteurs de la protection de l’enfance sur l’urgence de renforcer les dispositifs de prévention, de signalement et de prise en charge des victimes. L’enjeu est désormais de transformer ces recommandations en politiques publiques tangibles pour garantir aux jeunes filles un environnement sûr. Reste à savoir si les autorités compétentes sauront se saisir de ces propositions pour passer des mots aux actes.

Heldy Oyono, journaliste stagiaire