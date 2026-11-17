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L’Institut national de la statistique (INSTAT Gabon) prépare le déploiement de l’Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM) sur l’ensemble du territoire national. L’objectif est de faciliter la collecte des données sur les dépenses et les habitudes alimentaires des populations, rapporte Gabon Review.

En prélude à cette opération, l’INSTAT Gabon a engagé des actions de sensibilisation à Port-Gentil, dans la province de l’Ogooué-Maritime. Ces rencontres ont concerné différentes catégories socioprofessionnelles rencontrées dans la localité. Elles ont permis de présenter les objectifs de l’enquête et les modalités de participation des acteurs concernés.

Les acteurs économiques sensibilisés sur leur rôle

Dans ce cadre, la rencontre a réuni des représentants des commerçants, des coopératives agricoles, des producteurs et d’autres acteurs économiques de la localité. Il s’agissait de leur expliquer le rôle qu’ils auront à jouer dans cette opération. Les participants ont ainsi été invités à collaborer avec les équipes chargées de recueillir les informations sur le terrain.

Par ailleurs, les données recherchées portent notamment sur les dépenses des ménages et leurs habitudes alimentaires. À cet effet, les enquêteurs devront relever les prix des produits sur les marchés. Ils examineront également les unités de mesure utilisées par les agriculteurs, notamment celles qui ne respectent pas les normes habituelles.

Une enquête pour mieux lutter contre la pauvreté

À partir de ces informations, l’INSTAT Gabon entend évaluer le niveau de vie des ménages, leurs dépenses courantes et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les résultats pourront également contribuer à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques, notamment en matière de lutte contre la pauvreté, de sécurité alimentaire et de protection sociale.

Après Port-Gentil, les actions de sensibilisation doivent se poursuivre dans les autres provinces du pays. Cette étape précédera le déploiement des équipes de collecte sur le terrain. La réussite de cette enquête sur les conditions de vie des ménages dépendra toutefois de la participation des populations et de la fiabilité des informations communiquées aux agents enquêteurs.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire