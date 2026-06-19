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Prison centrale de Libreville : 4 détenus candidats au CEPE 2026 !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 19 juin 2026 à 12h23min
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Une vue de la Prison centrale de Libreville © D.R.
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L’accès à l’instruction, garanti par les textes constitutionnels de la République gabonaise, s’est matérialisé dans notre pays lors de la session de juin 2026 du Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE). Parmi les 49 528 candidats sur l’ensemble du territoire national par le Ministère de l’Éducation Nationale, 4 pensionnaires de la Prison centrale de Libreville, comme le rapporte le quotidien L’Union.

Sur le plan du droit positif, l’organisation de ces épreuves en milieu carcéral rappelle un principe cardinal de notre ordonnance juridique. Il s’agit notamment de la continuité du service public de l’éducation et le maintien des droits civils des personnes privées de liberté. En vertu des standards internationaux et des dispositions réglementaires nationales, la condition de détenu n’emporte pas déchéance du droit à l’instruction. 

CEPE 2026, les candidats détenus en lice !

En matière d’évaluation académique, les candidats incarcérés jouissent d’une stricte égalité de traitement avec les candidats dits « en liberté ». Les sujets, les barèmes de notation, ainsi que la rigueur de la surveillance demeurent identiques à ceux des 312 autres centres répartis à travers le pays. Toutefois, si l’égalité en matière d’évaluation est absolue, la mise en exécution des peines privatives de liberté impose des limites structurelles quant aux effets post-examen. 

Sur le plan de l’orientation académique, un aménagement juridique spécifique s’applique. En effet, bien que le succès au CEPE confère le titre de diplômé, l’affectation formelle et l’intégration physique dans un établissement d’enseignement secondaire demeurent suspendues. Et ce, en vertu de la primauté de la chose jugée et du régime de détention, cette orientation vers le cycle secondaire ne pourra s’opérer qu’à la condition sine qua non de l’extinction totale de la peine.

Une autre option est l’hypothèse d’une mesure d’élargissement légale en l’occurrence une libération conditionnelle ou une grâce présidentielle. Rappelons que pour cette session de juin 2026, la logistique ministérielle portée par Camélia Ntoutoume-Leclercq s’est déployée à grande échelle. Cette dynamique a été concrétisée par l’érection de 33 centres dédiés à la correction des copies, y compris celles issues de l’univers carcéral. De quoi garantir l’anonymat et l’impartialité.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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