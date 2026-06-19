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Gabon : le VPN, ce super héros pour la survie de la presse en ligne !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 19 juin 2026 à 12h19min
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Image illustrative VPN © D.R.
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Depuis le coup de semonce du 17 février dernier, date à laquelle la Haute Autorité de la Communication (HAC) a prononcé une suspension controversée de réseaux sociaux, le secteur de l’information est totalement en agonie optimale. Condamnées à conjuguer avec cette mesure gouvernementale, aux allures de sanction générale, les rédactions gabonaises sont obligées de basculer dans la clandestinité technologique.

Alors que le maintien de la suspension des réseaux sociaux cause l’ire des populations, d’autant que le secteur est désormais censé être strictement encadré par la loi, la survie des acteurs des réseaux et des médias numériques passe désormais par un acronyme « VPN ». En effet, le réseau privé virtuel tend à s’imposer comme le super-héros de la presse indépendante. Laquelle ne bénéficie pas de subventions exceptionnelles pour faire face à cette suspension qui l’est tout aussi. 

Le VPN, payant ou gratuit, il protège !

Router le trafic de connectivité via des serveurs sécurisés est la prouesse de ces outils qui chiffrent les données de bout en bout. Pour les fournisseurs d’accès Internet (FAI), qui sont d’emblée des pivots exécutants des restrictions étatiques, s’ils détectent la connexion au VPN, la destination finale des flux demeure invisible. Mieux, le masquage de l’adresse IP protège l’anonymat des journalistes et de leurs sources. Ce qui logiquement neutralise les tentatives de traçage.

Certes, cette pratique s’opère en violation manifeste de la suspension de la HAC. Mais face au péril d’extinction économique et éditoriale, l’éthique de survie l’emporte sur l’injonction de se taire. D’ailleurs, pour contourner les blocages les plus sophistiqués, les professionnels des médias s’appuient sur les dernières évolutions de l’obfuscation. C’est-à-dire que les protocoles avancés déguisent le flux VPN en trafic Https standard. Ce qui le rend indétectable. Cet instrument est une bouée de sauvetage qui oxygène le débat démocratique.

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 19 juin 2026 à 12h19min
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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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