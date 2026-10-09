Poste SA : 16 965 bons de caisse remis aux épargnants sur 18 972 émis

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Au Gabon, 16 965 bons de caisse ont été remis aux épargnants de La Poste SA, sur les 18 972 émis par le Trésor public dans le cadre des opérations de remboursement liées à la liquidation de l’entreprise. Ces chiffres, présentés lors du Conseil des ministres du 8 octobre 2026, témoignent de l’avancement de la première tranche de remboursement, même si plusieurs milliers de déposants restent dans l’attente du traitement de leurs dossiers.

La restitution des avoirs des épargnants de La Poste SA progresse sur le plan administratif. Selon les données communiquées par le gouvernement, près de neuf bons de caisse émis sur dix ont déjà été remis à leurs bénéficiaires. Cette évolution constitue une étape dans le processus de remboursement, sans toutefois permettre d’établir le montant effectivement encaissé par les déposants.

Près de 90 % des bons émis déjà remis

Sur les 18 972 bons de caisse établis par le Trésor public, 16 965 ont été remis, soit environ 89,4 %. Il reste ainsi 2 007 bons à retirer par les bénéficiaires concernés. Le gouvernement a fixé au 30 octobre 2026 la date limite de retrait des bons disponibles, avant leur retour au Trésor public. Cette échéance nécessite une information suffisante des épargnants afin d’éviter que des documents demeurent non réclamés.

Les opérations concernent actuellement 19 515 dossiers vérifiés, soit environ 32 % des 60 361 épargnants figurant dans le fichier initial de La Poste SA. Par ailleurs, 543 dossiers relèvent de virements bancaires, dont 325 attendent encore la transmission des coordonnées bancaires. Ces chiffres montrent que la majorité des épargnants recensés ne figure pas encore dans cette première tranche. Le communiqué gouvernemental ne précise ni le calendrier des prochaines opérations, ni le montant global des sommes restant à restituer.

Le remboursement effectif comme véritable enjeu

Si la remise des bons constitue une avancée, elle ne signifie pas nécessairement que les bénéficiaires ont déjà récupéré leurs fonds. Une distinction essentielle pour apprécier les résultats réels de cette opération.

Pour les autorités, l’enjeu sera désormais de finaliser les paiements, d’accélérer le traitement des dossiers restants et de communiquer sur les prochaines échéances. Car la réussite de cette liquidation se mesurera avant tout au nombre d’épargnants ayant effectivement retrouvé leurs économies.