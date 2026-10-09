Subventions aux carburants : 354% de hausse en 2026 pour un dispositif qui profite à 96% aux riches

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La dernière Revue des Finances publiques du Gabon publiée par le Groupe de la Banque mondiale a versé dans le débat public l’épineuse question de la subvention aux carburants. Présentée par le gouvernement comme une mesure sociale visant à atténuer le coût de la vie pour les ménages gabonais, son efficacité est de plus en plus remise en cause. Selon la Banque mondiale, 96 % du coût des subventions à l’essence et au gasoil bénéficient à la moitié la plus riche de la population.

Si l’institution de Bretton Woods soutient le maintien de cette mesure, elle souligne toutefois la nécessité de mieux la cibler de sorte à protéger les populations vulnérables tout en libéralisant le prix à la pompe pour les couches aisées de la population. Si dans le cadre de l’examen de la loi de finances initiale 2026, Sosthène Nguema Nguema, alors ministre du Pétrole de l’époque, avait annoncé la fin de cette subvention, la loi de finances initiale a porté cette dépense à 12 milliards avant de porter finalement l’enveloppe à 55,3 milliards dans la loi de finances rectificatives 2026, soit une hausse de 354%.

30 milliards de Fcfa jetés par la fenêtre en septembre 2026 ?

Ce refus du gouvernement de libéraliser le prix du carburant pour une catégorie précise de la population interroge d’autant plus que la Banque mondiale souligne que ces dépenses génèrent peu de retombées pour la croissance inclusive. Pourquoi maintenir un tel coût dans un contexte marqué par des contraintes budgétaires aggravé par un service de la dette qui plombe une part importante des recettes budgétaires ?

Interrogé sur la question lors d’un plateau spécial, le directeur général de l’Aval pétrolier et gazier a assumé le caractère social de la mesure, tout en reconnaissant que rien que pour le mois de septembre 2026, la mesure a coûté au contribuable 30 milliards de Fcfa. Autant de moyens qui manquent pour moderniser les établissements scolaires, améliorer l’offre de soins dans les hôpitaux et régler les situations administratives dans la Fonction publique.