Gabon : 30 milliards de FCFA dépensés en un mois pour stabiliser les prix des carburants

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Au Gabon, la charge supportée par l’État pour maintenir la stabilité des prix des carburants a atteint 30 milliards de FCFA au mois de septembre 2026. Ce montant, révélé lors du Conseil des ministres du 8 octobre 2026, illustre le poids croissant des subventions pétrolières sur les finances publiques, dans un contexte de tensions sur l’approvisionnement national. Une situation qui pousse désormais le gouvernement à envisager une révision du mécanisme de stabilisation des prix.

Maintenir les prix des carburants à un niveau accessible aux consommateurs représente une dépense de plus en plus importante pour les finances publiques gabonaises. Alors que le pays traverse des difficultés d’approvisionnement, les données présentées en Conseil des ministres révèlent une progression spectaculaire de la charge budgétaire liée à la stabilisation des prix. Cette évolution pose la question de la soutenabilité d’un dispositif destiné à protéger le pouvoir d’achat des ménages, mais dont le financement mobilise des ressources publiques considérables.

Une facture multipliée en quelques années

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, la charge mensuelle du mécanisme de stabilisation oscillait entre 7 et 9 milliards de FCFA avant la guerre en Ukraine. Elle a ensuite atteint 15 milliards de FCFA par mois durant la crise évoquée par les autorités, avant de culminer à 30 milliards de FCFA en septembre 2026.

Ce dernier montant représente plus du triple de la fourchette haute enregistrée avant le conflit ukrainien. Une progression qui témoigne de la pression exercée sur les finances publiques, même si le communiqué ne détaille pas la répartition de cette dépense entre les différents produits pétroliers.

Entre protection du pouvoir d’achat et contraintes budgétaires

Le mécanisme de stabilisation permet à l’État d’amortir les fluctuations des coûts des produits pétroliers afin de limiter leur répercussion sur les prix payés par les consommateurs. Son maintien constitue ainsi un instrument de protection du pouvoir d’achat, particulièrement sensible pour les ménages et les activités économiques dépendantes du transport.

Face à l’augmentation de cette charge, le gouvernement a été invité à étudier des mécanismes permettant de la réduire, voire de la supprimer à terme. Il ne s’agit toutefois pas, à ce stade, d’une décision actant la fin des subventions ou une augmentation des prix à la pompe.

Une réforme aux conséquences économiques sensibles

Toute modification du dispositif devra tenir compte de ses éventuelles répercussions sur les coûts de transport, les prix des marchandises et les dépenses quotidiennes des ménages. L’enjeu sera de concilier maîtrise budgétaire et préservation du pouvoir d’achat.

Alors que les autorités envisagent parallèlement la modernisation de la SOGARA et le renforcement des stocks stratégiques, la question du financement durable de la stabilisation des prix devient centrale. Car au-delà des 30 milliards de FCFA dépensés en septembre, c’est l’équilibre entre protection des consommateurs et soutenabilité des finances publiques qui devra être défini.