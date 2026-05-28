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Inde : Aurélien Mintsa Mi-Nguema prend officiellement ses fonctions à New Delhi

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 28 mai 2026 à 11h10min
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L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Gabon en Inde Aurélien Mintsa Mi-Nguema
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Fraîchement nommé à la tête de la mission diplomatique du Gabon en Inde, Aurélien Mintsa Mi-Nguema vient de franchir une étape importante dans son installation officielle. Arrivé sur le sol indien dans la nuit du 24 au 25 mai 2026, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire a rapidement entamé ses obligations républicaines. Ce mercredi 27 mai 2026, il s’est rendu au ministère indien des Affaires étrangères afin d’y présenter ses copies figurées, marquant ainsi le coup d’envoi effectif de sa mission.

Ce passage obligé de la diplomatie internationale permet au diplomate d’exercer pleinement ses prérogatives en attendant la remise solennelle de ses lettres de créance au président de la République de l’Inde. L’accueil réservé au représentant gabonais témoigne de la fluidité des rapports et de la courtoisie qui caractérisent les échanges entre Libreville et New Delhi. 

Pour l’ancien Directeur général du Budget et des Finances publiques, ce nouveau défi en terre indienne représente une transition majeure, passant de la gestion rigoureuse des deniers publics à la subtilité des négociations internationales.

Le choix stratégique de l’émergence économique

Loin d’être une simple formalité administrative, l’arrivée d’Aurélien Mintsa Mi-Nguema à New Delhi traduit les ambitions renouvelées des autorités de la Vème République. L’Inde, puissance démographique et géant technologique incontournable, s’impose aujourd’hui comme un partenaire commercial de premier plan pour le Gabon. 

Les deux nations partagent déjà des intérêts profonds dans des secteurs clés comme l’exploitation du bois, l’industrie du manganèse et les hydrocarbures. À travers ce déploiement, Libreville affiche sa ferme volonté de diversifier ses alliances économiques et d’attirer de nouveaux investissements à forte valeur ajoutée.

Vers une intensification des échanges

La feuille de route du nouvel ambassadeur s’annonce particulièrement dense. Au-delà du renforcement des acquis, le Gabon aspire à explorer de nouveaux axes de coopération, notamment dans les domaines de l’économie numérique, de la santé, de l’agriculture et de la formation technique, où l’expertise indienne excelle. 

À New Delhi, la diplomatie gabonaise se dote d’une voix neuve, chargée de dynamiser ce partenariat historique et d’insuffler une énergie concrète aux accords bilatéraux. Les semaines à venir, rythmées par les premières rencontres bilatérales du diplomate, viendront dessiner les contours de cette offensive économique en Asie.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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