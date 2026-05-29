Manganèse : Murielle Minkoue fait son entrée au conseil d’administration d’Eramet

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La nouvelle est désormais officielle. Réunis en assemblée générale ordinaire ce 27 mai 2026 à Paris, la capitale française, les actionnaires du groupe minier Eramet ont entériné l’accession de Murielle Minkoue Mezui, au sein de leur conseil d’administration. Cette nomination de l’actuelle Secrétaire générale de la présidence, propulse Libreville dans l’organe suprême de gouvernance d’un groupe dont le sous-sol gabonais génère une part prépondérante de la valeur.

Loin de constituer une simple formalité, cette validation coïncide stratégiquement avec le feu vert accordé par les actionnaires pour une augmentation de capital de 500 millions d’euros soit environ 328 milliards de francs CFA. C’est le véhicule choisi par l’État gabonais pour matérialiser son entrée imminente au tour de table de la maison-mère, après six décennies d’exploitation sans détention directe d’actions.

Un basculement de gouvernance attendu

Initialement décidée le 19 mars dernier, cette cooptation remplace Tanguy Gahouma-Békalé, démissionnaire. Murielle Minkoue Mezui exercera son mandat jusqu’en 2029, date de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2028. Son arrivée porte à dix-huit le nombre d’administrateurs, consolidant au passage la mixité et la diversité de l’instance avec désormais huit femmes en son sein.

L’ambition forte de la transformation locale

Ce jalon prolonge l’accord historique scellé le 11 mai à Nairobi entre le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et la PDG d’Eramet, Christel Bories. En s’assurant une participation d’environ 5 %, le Gabon cesse d’être un simple pays hôte cantonné à la filiale locale Comilog.

Désormais, Libreville entend peser directement sur les arbitrages financiers, notamment pour moderniser la ligne ferroviaire du Transgabonais et imposer la transformation locale du minerai. L’objectif national est clair : interdire l’exportation de manganèse brut à l’horizon 2029 pour maximiser la plus-value économique locale.